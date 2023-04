In Pokémon GO wurden in den vergangenen Monaten immer wieder Änderungen vorgenommen, die nicht gerade für Begeisterung bei den Trainern gesorgt haben. Wir von MeinMMO wollten deshalb von euch wissen, ob ihr jetzt überhaupt noch spielt. Hier zeigen wir euch das Ergebnis.

Um welche Änderungen geht es? In den letzten Monaten hat Niantic immer wieder Änderungen am Spiel vorgenommen und auf diesem Weg die zur Corona-Pandemie eingeführten Heim-Boni systematisch entfernt oder dessen Nutzung erschwert.

So haben die Entwickler von Pokémon GO unter anderem die Rauchwirksamkeit bei Stillstand herabgesetzt, die Community Days von 6 auf 3 Event-Stunden reduziert und erhebliche Änderungen an den Boxen im Shop vorgenommen. Anfang April wurden schließlich auch noch die bei den Trainern beliebten Fern-Raids limitiert und die dazugehörigen Pässe teurer gemacht.

Das führte zu einer großen Protest-Welle bei den Trainern, die unter anderem eine Petition mit einer beachtlichen Anzahl von Unterschriften nach sich zog. Wir wollten deshalb von euch wissen, ob die Änderungen Einfluss auf euer Spielverhalten haben und ob ihr jetzt überhaupt noch spielt. Nachfolgend zeigen wir euch das Ergebnis.

Das ist das Ergebnis der Umfrage

So habt ihr abgestimmt: Nachdem Niantic die Änderungen an den Fern-Raids vorgenommen hat und sich zu den Protesten der Spieler auch bislang nicht zu Wort gemeldet hat, findet man in den sozialen Netzwerken immer wieder Trainer, die ankündigen, das Spiel boykottieren zu wollen. Aus diesem Grund wollten wir wissen, wie unsere MeinMMO-Leser zu diesem Thema stehen.

In unserer Umfrage vom 17. April 2023 haben wir daher gefragt, ob ihr nach den zahlreichen Änderungen überhaupt noch spielt. Bis jetzt (Stand 21.04.23 um 19:20 Uhr) haben insgesamt 1.964 Personen daran teilgenommen und wie folgt abgestimmt:

42 % (819 Stimmen) für “Ja, aber ich spiele generell weniger”

36 % (702 Stimmen) für “Ja, aber ich spiele weniger Raids”

12 % (239 Stimmen) für “Ja, ich spiele wie zuvor”

10 % (204 Stimmen) für “Nein, ich spiele es nicht mehr”

Was zeigt das Ergebnis? So gaben insgesamt 78 %, also mehr als 3/4 an, dass sie jetzt die Teilnahme an Raids reduziert haben oder sogar generell weniger spielen. Weitere 10 % haben das Spiel sogar vollständig aufgegeben. Lediglich 12 % der Trainer bleiben Pokémon GO nach wie vor treu.

Was sind die Gründe für dieses Ergebnis?

Darum spielen Trainer weniger: In den Kommentaren unter unserem Beitrag auf MeinMMO sowie in unserer Facebook-Gruppe zu Pokémon GO haben uns einige Spieler verraten, was die Gründe für ihre Entscheidung sind. Dabei wird deutlich, dass einigen Trainern inzwischen die Motivation fehlt und ihnen das Spiel keinen Spaß mehr bereitet.

Aber auch der Mangel einer aktiven lokalen Community sowie das erschwerte Spielen besonders in ländlichen Gegenden ist dabei ein großes Thema. Dabei spielt besonders die Preiserhöhung der Pässe bei den Trainern eine entscheidende Rolle. So kann man in den Kommentaren Folgendes lesen (via MeinMMO & Facebook):

Andrea W.: “Raids fallen komplett weg. Es spielen nur zwei weitere bei mir im Ort, da kann man nix gewinnen. Fern-Raids sind unbezahlbar. Ich bin am überlegen, ob ich aufhöre.”

Tiaguai: “Ich schaue aktuell nur noch kurz für den free Raid-Pass rein und maximal noch für den täglichen Rauch, wobei auch da aktuell der Spawn der Galar-Vögel irgendwie nicht so da ist und dementsprechend die Motivation auch nicht. Da, wo ich mal mehr Zeit investiere, sind irgendwelche Events, wobei das letzte große die weltweite Tour war, die dann auch aufgrund der niedrigen Shiny-Chance enttäuschend war.”

Nicole A.: “Ich spiele sehr viel weniger, Fern-Raids gar nicht mehr. Schade, weil ich in einem Dorf wohne und es kaum Spieler gibt. Ich bin Spieler der ersten Stunde und muss sagen, dass es inzwischen ohne Raids sehr langweilig ist.”

Conny H.: “Es macht auf jeden Fall weniger Spaß ohne Raids. Ich sehe es nicht ein, so viel Geld für Pässe auszugeben. Abenteuer-Sync geht auch nicht richtig. PVP spiele ich nicht. Also was soll mir an dem Spiel noch Spaß machen?”

Maximilian H.: “Nur noch normal fangen. Brüten und raiden werden zu 99 % boykottiert.”

Andere Trainer sagen “Das Spiel hat sich nicht geändert”

Doch nicht alle Trainer finden, dass sich das Spiel durch die Änderungen zum Negativen gewandt hat. Für sie haben diese Anpassungen nach eigenen Aussagen kaum Einfluss auf ihr Spielverhalten. So kann man auf MeinMMO und in unserer Facebook-Gruppe auch folgende Kommentare dazu finden:

erzi222: “Ich bin vor diesen Veränderungen aus dem Haus gegangen und auch nach den ‘Veränderungen’. Das Spiel hat sich nicht geändert, die körperliche Bewegung macht nach wie vor Spaß!”

Glubenza: “Keine großartigen Veränderungen. Nachdem fast nichts Interessantes kommt, sind die Ausgaben gesunken. Die Community kommt langsam wieder zurück […]. Die Preise jucken eigentlich niemanden, die Free-Spieler sind davon nicht betroffen, der Rest verdient genug Kohle. […] Es ist eher die Langeweile, die problematisch ist.”

Sandra K.: “Natürlich, macht jetzt erst wieder richtig Spaß, weil es eben nicht mehr so einfach ist.”

Thilo K.: “Spiel genauso wie vorher. Ich hab Fern-Raids nicht so oft gemacht, deshalb ist es mir egal.”

Kompromiss-Idee für beide Seiten: Doch auch Trainer, die selbst von den Änderungen weniger betroffen sind, da sie auf Fern-Raids nicht angewiesen sind, können den Frust der anderen Spieler verstehen. So schreibt Ignatz P., ein User unserer Facebook-Gruppe:

Da ich sowieso kaum Fern-Raid-Pässe genutzt habe, sind mir die Änderungen egal. Ich wohne aber auch in einer Großstadt und habe dank diverser Gruppen kein Problem, Raids zu machen. Mir tun allerdings die Spieler leid, die diese Möglichkeiten nicht haben. Niantic sperrt somit Spieler vom Spielergebnis aus, ohne eine Alternative zu bieten. Mir persönlich nimmt niemand etwas weg, wenn er mit Fern-Raid-Pass spielt. Vielleicht sollte man den Spielern vor Ort einen Bonus bieten (Items, erhöhte Chancen etc), um die Leute wieder nach draußen zu locken ohne andere auszuschließen. Ignatz P. via Facebook

Das finden auch zahlreiche andere Trainer und Content-Creator, weshalb sie dies bereits in einem offenen Brief an Niantic thematisiert haben. So wird auch dort vorgeschlagen, dass die Entwickler lieber Trainer mit garantierten XL-Sonderbonbons, erhöhter Wahrscheinlichkeit auf einen Glücksfreund oder durch mehr Premium-Gegenstände belohnen sollen, wenn diese vor Ort Raids spielen.

Ob sich Niantic diesem Vorschlag im Sinne der Mehrheit der Spieler doch noch annehmen wird, bleibt jedoch abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie ist eure Meinung zu dem Thema? Seid ihr auch aktiv von den zahlreichen Änderungen betroffen? Oder lebt ihr in einer Gegend, wo die Teilnahme an Raids vor Ort überhaupt kein Problem ist? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Übrigens: Pokémon GO hat jetzt eine neue Raid-Funktion, auf die Trainer schon seit Jahren warten. Wir zeigen euch, welche das ist.