In Pokémon GO wurde den Raids eine neue wichtige Funktion hinzugefügt, die bei den Trainern für ordentlich Begeisterung sorgt. Wir von MeinMMO zeigen euch, um welches neue Feature es geht und wozu es nützlich ist.

Was sind Raids? In Pokémon GO könnt ihr nicht nur in der Wildnis auf Monster treffen, sondern auch in sogenannten Raids gegen sie kämpfen. Besonders die begehrten legendären Pokémon wie Mewtu können dort angetroffen werden. Besiegt man den Raid-Boss, dann hat man die Möglichkeit, ihn zu fangen.

Doch nicht alle Raids können von einem Trainer allein geschafft werden. Vor allem für die 5er-Raids, in denen es die legendären Exemplare gibt, benötigt ihr die Unterstützung von anderen Trainern. Doch bislang war es auf der Map in Pokémon GO nicht möglich zu sehen, wenn andere Trainer einen solchen Raid machen wollen. Das soll sich durch eine neue wichtige Funktion im Spiel nun aber ändern.

Hier eigen wir euch alle legendären Raid-Bosse im April

Neue Raid-Funktion zeigt euch, ob Trainer in der Lobby sind

Was ist das für eine Funktion? Wie der Reddit-User Kaisonic in seinem Beitrag zeigt, hat Niantic das Karten-Design bei Raids angepasst. Während man zuvor über einer Arena lediglich das allgemeine Raid-Symbol fand, dass die Stärke des Raid-Bosses anzeigte, sowie einen herunterlaufenden Raid-Timer, kann man nun auf einen Blick auch erkennen, ob Trainer in der Lobby sind und diesen Kampf möglicherweise absolvieren wollen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Doch das war noch nicht alles. Wie Kaisonic in den Kommentaren erklärt, wird die Anzahl der Trainer in einer Raid-Lobby jetzt nicht nur auf der Karte direkt angezeigt, sondern kann auch über den Menü-Punkt “In der Nähe” im Tab “Raids” eingesehen werden.

Die neue “In der Nähe”-Anzeige (via reddit.com)

Warum ist die Funktion so hilfreich? War man bislang auf der Suche nach anderen Trainern, die bei einem Raid vor Ort unterstützen, war jedoch nicht mit Spielern der lokalen Community in Kontakt, dann war das nicht ganz einfach.

Dazu musste man eine Arena nämlich immer erst anklicken, um einsehen zu können, ob andere Trainer bereits in der Lobby stehen und ebenfalls an diesem Boss Interesse haben. Das war vor allem dann ein Problem, wenn mehrere Raids zeitgleich in verschiedenen Arenen stattfanden, wie es bei der wöchentlichen Raid-Stunde der Fall ist.

Durch die neue Anzeige müssen Trainer nun die Arenen nicht mehr anklicken und sehen direkt auf der Map oder im “In der Nähe”-Menü, dass andere Spieler an einem bestimmten Raid teilnehmen wollen und können sich jetzt schneller dazugesellen. Besonders interessant ist dies bei Raids, die man ausschließlich vor Ort spielen kann, aber zu schwer sind, um sie allein zu bewältigen, wie den Top-Raids.

Funktion sorgt für Begeisterung bei den Trainern

Die Trainer der Reddit-Community sind über die neue Raid-Funktion begeistert und sehen es als gelungenes Quality-of-life-Update. Bereits seit Jahren fordern die Spieler nämlich eine Möglichkeit, die Anzahl der Trainer in einer Raid-Lobby besser einsehen zu können, ohne die Arena oder gar den Raid öffnen zu müssen. So kann man in den Kommentaren folgendes lesen (via reddit.com):

rwaterbender: “Ein wirklich gutes QOL-Update!”

3BAD3WOLF3: “Herrlich. Oh Gott. Es ist tatsächlich etwas Positives.”

Fr00stee: “Endlich, sie haben nur 6 Jahre gebraucht.”

Kritik an der neuen Raid-Funktion

Fehlender Raid-Timer: Dennoch gibt es auch Kritik am neuen Update. Während andere Spieler in einer Raid-Lobby stehen, wird nämlich nun die verbleibende Zeit nicht mehr angezeigt, in der dieser Raid absolviert werden kann, bis er aus der Arena wieder verschwindet. So schreibt Pokemaster131 (via reddit.com): “Ich rechne es ihnen hoch an, aber musste es denselben Platz auf der Oberfläche einnehmen wie der Raid-Timer?”.

Nachdem der Kampf gestartet ist oder die Trainer die Lobby wieder verlassen haben, wird der Timer auf der Karte aber wieder wie gewohnt angezeigt. Wer sich nicht gedulden möchte, kann alternativ die Arena anklicken. Dort wird die Restlaufzeit nach wie vor angezeigt. In der “In der Nähe”-Übersicht können darüber hinaus sowohl die Restlaufzeit, als auch die aktuellen Teilnehmer in einer Lobby eingesehen werden.

Zu große Distanz: Und auch die harte Kritik an den kürzlich vorgenommenen Änderungen der Fern-Raids bleibt hierbei nicht aus. So ist aus Sicht einiger Spieler der Radius, in dem die Arenen eingesehen werden, so groß, dass sie es zu Fuß in der Vorbereitungszeit, die ein Raid vorgibt, nicht rechtzeitig bis zur Arena schaffen.

Der User Sirenato schreibt deshalb (via reddit.com): “Der Nachteil ist, dass der Raid bereits begonnen hat, wenn man dort ankommt. Guter Ansatz, aber es braucht mehr.”

Somit müssten diese Spieler dann wohl oder übel auf die beliebten Fern-Raid-Pässe zurückgreifen, wenn sie an einem solchen Raid teilnehmen wollen. Diese sind seit Anfang April jedoch nicht nur deutlich teurer geworden, sondern wurden auch auf 5 Stück pro Tag limitiert, weshalb eine Petition ins Leben gerufen wurde.

Der Trainer hibryd kann die Kritik zwar verstehen, findet die neue Funktion dennoch sinnvoll, wie er in den Kommentaren erklärt:

Ich nehme es trotzdem an. Ich bekomme nie genug Leute für 4-5-Sterne-Raids, wenn ich das erste Mal in die Lobby gehe. Normalerweise springe ich rein und raus, und wenn ich Glück habe, bekommen wir eine kleine Gruppe zusammen, die das Gleiche tut, bis genug Leute beitreten, um den Raid tatsächlich zu machen. Ich starte oft eine Lobby, in der Hoffnung, dass ich Leute dazu bringen kann, sich mir anzuschließen, ABER das funktioniert nur, wenn sie auf die Arena klicken. Jetzt können andere Spieler auf einen Blick sehen, dass jemand da ist. Das wird eine große Verbesserung für mich sein. hibryd via reddit.com

Wie ist eure Meinung zur neuen Raid-Funktion? Findet ihr es hilfreich, dass ihr nun direkt sehen könnt, dass andere Trainer in der Raid-Lobby sind? Oder raidet ihr für gewöhnlich nur mit festen Spielern? Lasst es und gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Übrigens: Am Sonntag läuft in Pokémon GO ein starkes Forschungs-Event, bei dem besonders Shiny-Jäger auf ihre Kosten kommen. Wir haben alle Inhalte vom Forschungstag für euch zusammengefasst.