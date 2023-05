Pokémon GO enthüllt Community Day im Juni mit Milza und diesen Boni

Der Pokémon GO Community Day im Juni ist bekannt und bringt einen echten Fan-Favoriten: Milza wird der Star des Tages. Alle Infos zum Event.

Was ist das für ein Event? Der Community Day kommt einmal im Monat und findet immer am Wochenende statt. Das Event läuft in der Regel drei Stunden.

In dieser Zeit steht immer ein bestimmtes Pokémon im Fokus, das überall im Spiel auftaucht und zudem eine erhöhte Shiny-Rate mitbringt. Es ist also die perfekte Gelegenheit, um die schillernde Variante sowie ein starkes Exemplar des Monsters zu schnappen.

Wer ist das Event-Pokémon? Im Monat Juni wird dieses Pokémon Milza sein. Das gab Pokémon GO über Twitter bekannt. Milza war lange Zeit nur sehr schwer zu bekommen und wird nun endgültig der breiten Masse zugänglich gemacht.

Wann findet der Community Day im Juni statt? Der Community Day mit Milza läuft am Samstag, den 10. Juni, von 14:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit. Es ist der erste Community Day der neuen Season “Verborgene Edelsteine”.

Alle Inhalte und Boni des Community Day mit Milza

Kann Milza Shiny sein? Ja, die Shiny-Variante von Milza ist schon länger im Spiel, der Community Day ist aber die bisher beste Möglichkeit, es auch zu finden.

Die Shiny-Varianten zeigen wir euch hier:

Milza und seine Entwicklungen in Normal und Shiny

Welche Boni bringt der Community Day? Diese Boni werden am Community Day verfügbar sein:

Wenn ihr Milzas Entwicklung Sharfax zu Maxax weiterentwickelt, erlernt Maxax die Attacke Breitseite

Ihr bekommt dreifache EP beim Fangen von Pokémon

Es gibt doppelte Fang-Bonbons

Ab Level 31 habt ihr die doppelte Chance, XL-Bonbons beim Fangen zu bekommen

Lock-Module halten drei Stunden, wenn ihr sie im Event aktiviert

Schnappschuss-Überraschungen

Ein zusätzlicher Spezialtausch ist möglich, das ergibt insgesamt drei an diesem Tag

Tausch kostet 50 % weniger Sternenstaub

Event-Sticker an PokéStops, aus Geschenken und im Shop

Im Shop wird es eine kostenpflichtige Forschung geben, die zum Community Day passt

Nach dem Community wird es außerdem wieder spezielle 4-Sterne-Raids geben. Dort tretet ihr von 17:00 bis 22:00 Uhr gegen Sharfax an. Besiegt ihr es, tauchen rund um die Arena weitere Milza auf, bei denen dieselbe Shiny-Rate verwendet wird, wie während des eigentlichen Events.

Allerdings könnt ihr nur vor Ort gegen den Raid-Boss antreten, man kann den Raids nicht per Fern-Raid-Pass beitreten.

Ihr wollt wissen, was noch in Pokémon GO passiert? Hier findet ihr alle Events im Juni 2023 bei Pokémon GO.