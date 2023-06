Pokémon GO startet morgen Forschungstag „Goldsuche“ mit Boni und 1-€-Forschung

In Pokémon GO startet morgen das Event „Goldsuche“ und bringt euch einige Boni mit. Erfahrt hier, was euch beim Forschungstag mit Nasgnet und Gold-Lockmodulen erwartet.

Das erste besondere Event im Juni 2023 bei Pokémon GO steht an. Mit dem Forschungstag stehen Feldforschungen und eine Befristete Forschung im Fokus.

In unserer Übersicht zeigen wir euch, wie lange das Event geht und welche Inhalte für den Zeitraum aktiviert werden.

Forschungs-Event am 3. Juni bei Pokémon GO

Wann geht es los? Der Forschungstag „Goldsuche“ startet am Samstag, dem 3. Juni, um 14:00 Uhr Ortszeit. Für drei Stunden ist das Event aktiv und endet bereits um 17:00 Uhr wieder.

Welche Boni gibt es? Besonderheiten gibt es in Bezug auf das Gold-Pokémon Gierspenst:

PokéStops können sogar ohne Gold-Lockmodul zu Goldenen PokéStops werden

Gierspenst in seiner Wanderform trefft ihr nur bei Goldenen PokéStops, wenn ihr ein Gold-Lockmodul einsetzt. Trotzdem findet ihr Gierspenst-Münzen, wenn ihr die Stops dreht

Was passiert da? Das Event wirkt sich darauf aus, welche Pokémon ihr in der Wildnis trefft und welche Begegnungen ihr durch neue Feldforschungen mit erhöhten Shiny-Chancen erhaltet. Dazu gibt es eine kostenpflichtige Forschung.

Die Pokémon des Tages sind Raupy , Karpador , Nasgnet , Zobiris und Schmerbe . Wenn ihr neue Feldforschungen durch das Drehen von PokéStops erhaltet, werdet ihr diesen Pokémon begegnen. Alle sind auch in ihrer schillernden Form verfügbar. Das Besondere: Die Shiny-Chancen bei diesen 5 Pokémon sind erhöht!

, , , und . Wenn ihr neue Feldforschungen durch das Drehen von PokéStops erhaltet, werdet ihr diesen Pokémon begegnen. Alle sind auch in ihrer schillernden Form verfügbar. Das Besondere: Die Shiny-Chancen bei diesen 5 Pokémon sind erhöht! In der Wildnis trefft ihr häufiger auf Hornliu, Knofensa, Fiffyen, Bamelin, Schallquap, Schnuthelm und Velursi. Alle sind auch in ihrer schillernden Form verfügbar. Mit Glück trefft ihr auf Schlurp (auch als Shiny möglich) oder Azumarill.

Befristete Forschung für 1 €: Diese Forschung wird nur für den Zeitraum des Events, also am 3. Juni von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr aktiv sein. Die Aufgaben müsst ihr in der Zeit lösen, wenn ihr die Belohnungen haben wollt. Kaufen könnt ihr das Ticket bereits ab 2:00 Uhr morgens.

Durch die Forschung erhaltet ihr weitere Begegnungen mit Raupy, Karpador, Nasgnet, Zobiris und Schmerbe. Auch hier habt ihr, wie bei den Feldforschungen, eine erhöhte Chance auf Shinys. Die genauen Aufgaben und Belohnungen zur Forschung findet ihr am 3. Juni bei uns auf MeinMMO.

Eine Übersicht über alle Events, die euch im Juni 2023 bei Pokémon GO erwarten.