Pokémon GO: Befristete Forschung „Goldsuche“ für 1 € mit allen Belohnungen

Die Befristete Forschung für den Forschungstag am 3. Juni mit allen Aufgaben und Belohnungen in der Übersicht. Wählt Raupy, Karpador, Nasgnet, Zobiris oder Schmerbe.

Was ist das für eine Forschung? In Pokémon GO läuft heute, am 3. Juni, ein Forschungstag-Event. Während des dreistündigen Event-Zeitfensters könnt ihr bestimmte Pokémon häufiger treffen, habt eine höhere Chance auf ausgewählte Shinys und es gibt kleine Änderungen bei Goldenen PokéStops. In unserer Übersicht zum Forschungstag heute zeigen wir euch alle Inhalte.

Ein Teil der Inhalte ist die Befristete Forschung für 1 €. Wir zeigen euch hier die Aufgaben und Inhalte, damit ihr wisst, ob sich der Kauf für euch lohnt.

Goldsuche 1/2

Aufgabe Belohnung Schließe eine Feldforschung ab Begegnung mit Nasgnet* Schließe eine Feldforschung ab Begegnung mit Schmerbe* Schließe eine Feldforschung ab Begegnung mit Zobiris* Schließe eine Feldforschung ab Begegnung mit Raupy* Schließe eine Feldforschung ab Begegnung mit Karpador* Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr auch als Shiny treffen

Stufenbelohnung: Schließt ihr alle 5 Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die jeweilige Belohnung, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.000 Sternenstaub und 2.500 Erfahrungspunkte.

Nach dem ersten Kapitel sollt ihr euch jetzt für einen Pfad entscheiden. Zur Auswahl stehen Nasgnet, Schmerbe, Zobiris, Raupy und Karpador. Je nachdem, wie ihr euch entscheidet, erhaltet ihr 10 weitere Aufgaben, die euch mit dem entsprechenden Pokémon belohnen.

Goldsuche 2/2 (Raupy Pfad)

Aufgabe Belohnung Schließe eine Feldforschung ab Begegnung mit Raupy* Schließe 2 Feldforschungen ab Begegnung mit Raupy* Schließe 3 Feldforschungen ab Begegnung mit Raupy* Schließe 4 Feldforschungen ab Begegnung mit Raupy* Schließe 5 Feldforschungen ab Begegnung mit Raupy* Schließe 6 Feldforschungen ab Begegnung mit Raupy* Schließe 7 Feldforschungen ab Begegnung mit Raupy* Schließe 8 Feldforschungen ab Begegnung mit Raupy* Schließe 9 Feldforschungen ab Begegnung mit Raupy* Schließe 10 Feldforschungen ab Begegnung mit Raupy*

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben erfolgreich abgeschlossen und alle Belohnungen dafür abgeholt, dann erhaltet ihr zusätzlich eine weitere Begegnung mit Raupy.

Goldsuche 2/2 (Karpador Pfad)

Aufgabe Belohnung Schließe eine Feldforschung ab Begegnung mit Karpador* Schließe 2 Feldforschungen ab Begegnung mit Karpador* Schließe 3 Feldforschungen ab Begegnung mit Karpador* Schließe 4 Feldforschungen ab Begegnung mit Karpador* Schließe 5 Feldforschungen ab Begegnung mit Karpador* Schließe 6 Feldforschungen ab Begegnung mit Karpador* Schließe 7 Feldforschungen ab Begegnung mit Karpador* Schließe 8 Feldforschungen ab Begegnung mit Karpador* Schließe 9 Feldforschungen ab Begegnung mit Karpador* Schließe 10 Feldforschungen ab Begegnung mit Karpador*

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben erfolgreich abgeschlossen und alle Belohnungen dafür abgeholt, dann erhaltet ihr zusätzlich eine weitere Begegnung mit Karpador.

Goldsuche 2/2 (Nasgnet Pfad)

Aufgabe Belohnung Schließe eine Feldforschung ab Begegnung mit Nasgnet* Schließe 2 Feldforschungen ab Begegnung mit Nasgnet* Schließe 3 Feldforschungen ab Begegnung mit Nasgnet* Schließe 4 Feldforschungen ab Begegnung mit Nasgnet* Schließe 5 Feldforschungen ab Begegnung mit Nasgnet* Schließe 6 Feldforschungen ab Begegnung mit Nasgnet* Schließe 7 Feldforschungen ab Begegnung mit Nasgnet* Schließe 8 Feldforschungen ab Begegnung mit Nasgnet* Schließe 9 Feldforschungen ab Begegnung mit Nasgnet* Schließe 10 Feldforschungen ab Begegnung mit Nasgnet*

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben erfolgreich abgeschlossen und alle Belohnungen dafür abgeholt, dann erhaltet ihr zusätzlich eine weitere Begegnung mit Nasgnet.

Goldsuche 2/2 (Zobiris Pfad)

Aufgabe Belohnung Schließe eine Feldforschung ab Begegnung mit Zobiris* Schließe 2 Feldforschungen ab Begegnung mit Zobiris* Schließe 3 Feldforschungen ab Begegnung mit Zobiris* Schließe 4 Feldforschungen ab Begegnung mit Zobiris* Schließe 5 Feldforschungen ab Begegnung mit Zobiris* Schließe 6 Feldforschungen ab Begegnung mit Zobiris* Schließe 7 Feldforschungen ab Begegnung mit Zobiris* Schließe 8 Feldforschungen ab Begegnung mit Zobiris* Schließe 9 Feldforschungen ab Begegnung mit Zobiris* Schließe 10 Feldforschungen ab Begegnung mit Zobiris*

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben erfolgreich abgeschlossen und alle Belohnungen dafür abgeholt, dann erhaltet ihr zusätzlich eine weitere Begegnung mit Zobiris.

Goldsuche 2/2 (Schmerbe Pfad)

Aufgabe Belohnung Schließe eine Feldforschung ab Begegnung mit Schmerbe* Schließe 2 Feldforschungen ab Begegnung mit Schmerbe* Schließe 3 Feldforschungen ab Begegnung mit Schmerbe* Schließe 4 Feldforschungen ab Begegnung mit Schmerbe* Schließe 5 Feldforschungen ab Begegnung mit Schmerbe* Schließe 6 Feldforschungen ab Begegnung mit Schmerbe* Schließe 7 Feldforschungen ab Begegnung mit Schmerbe* Schließe 8 Feldforschungen ab Begegnung mit Schmerbe* Schließe 9 Feldforschungen ab Begegnung mit Schmerbe* Schließe 10 Feldforschungen ab Begegnung mit Schmerbe*

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben erfolgreich abgeschlossen und alle Belohnungen dafür abgeholt, dann erhaltet ihr zusätzlich eine weitere Begegnung mit Schmerbe.

Bedenkt, dass die Shiny-Chancen auf diese 5 Pokémon aus Feldforschungen und auch aus der Befristeten Forschung erhöht sind. Mit etwas Glück könnt ihr euch also ein paar schillernde Exemplare sichern.

In den nächsten Wochen stehen noch einige spannende Termine an. Eine Übersicht mit allen Events im Juni bei Pokémon GO seht ihr hier.