Pokémon GO: Morgen läuft das Schlüpftag-Event mit Azurill – Alle Boni im Überblick

In Pokémon GO findet am 30. September der Schlüpftag mit Azurill statt. Wir von MeinMMO zeigen euch, was das für ein Event ist, welche Boni euch erwarten und ob er sich lohnt.

Was ist das für ein Event? Neben dem aktuellen Nichts wie raus -Event veranstaltet Pokémon GO am Samstag einen Schlüpftag. Dabei handelt es sich um ein dreistündiges Event, bei dem sich alles um das Ausbrüten von Eiern dreht und ein bestimmtes Monster dabei im Mittelpunkt steht.

So habt ihr die Möglichkeit, auf diesem Weg Azurill zu ergattern. Dabei könnt ihr euch über den einen oder anderen Bonus freuen. Welche Boni geplant sind und ob sich Azurill lohnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft der Schlüpftag? Der Schlüpftag mit Azurill findet am Samstag, dem 30. September 2023, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt.

Alle Inhalte zum Schlüpftag am 30. September

Welches Monster steht im Mittelpunkt? Zum Schlüpftag, am 30. September, wird sich alles um das Normal- und Fee-Pokémon Azurill drehen. Dieses könnt ihr häufiger aus den 2-km-Eiern bekommen. Und auch eure Shiny-Chancen bei diesem Pokémon werden erhöht sein.

Welche Boni gibt es? Begleitet wird das Kurz-Event von ein paar Boni, die sich ebenfalls um das Ausbrüten von Eiern drehen werden. Folgende erwarten euch:

doppelte Bonbons beim Schlüpfen

doppelter Sternenstaub beim Schlüpfen

PokéStops bringen euch öfter 2-km-Eier

Event-Feldforschungen Belohnung: Sternenstaub, Pokébälle, Beeren und EP

Befristete Forschung Belohnung: Super-Brutmaschine und EP



Welche Monster ihr außerdem finden könnt, zeigen wir euch im nachfolgenden Beitrag:

Mehr zum Thema Pokémon GO: Eier ausbrüten im September 2023 – Inhalte der 2er, 5er, 7er, 10er und 12er Eier von Franzi Korittke

Lohnt sich der Schlüpftag mit Azurill?

Wie stark ist Azurill? Azurill ist selbst nicht sonderlich stark. Es lässt sich jedoch über Marill zu Azumarill weiterentwickeln, das sich in der GO Kampfliga behaupten kann. So sichert sich das Fee- und Wasser-Pokémon in der Superliga mit einem Moveset aus Blubber, Eisstrahl und Knuddler einen soliden 42. Platz (via pvpoke.com).

Damit ist es ein Monster, dass euer Team auf jeden Fall bereichern kann. In den anderen Ligen sowie in Raids spielen Azurill und seine Weiterentwicklungen allerdings keine Rolle.

Gibt es Shiny-Azurill? Ja, Azurill könnt ihr mit etwas Glück als Shiny bekommen. Im Rahmen des Events sind die Chancen sogar nochmal etwas besser. Ihr erkennt es an seinem grünen Körper.

Azurill normal (links) und als Shiny (rechts)

Wer sollte das Event nutzen? Azurill könnte grundsätzlich für alle Trainer interessant sein, die sich Azumarill für die GO-Kampfliga sichern wollen oder noch ein Exemplar für ihre Sammlung brauchen. Und auch Shiny-Jäger kommen beim Event voll auf ihre Kosten.

Allerdings konnte vor allem Marill in der Vergangenheit mehrfach im Spiel gefangen werden, was die Entwicklungen von Azurill für langjährige Spieler zum Event uninteressant machen könnte.

Wer viel läuft oder mehrere Brutmaschinen nutzt, kann an diesem Tag allerdings auch vom Sternenstaub- und Bonbons-Bonus profitieren. Dieser gilt nicht nur für Azurill, sondern für das Ausbrüten aller Eier.

Wie gefallen euch die Inhalte zum Schlüpftag mit Azurill? Werdet ihr euch das Monster an diesem Tag schnappen? Oder habt ihr lieber auf ein anderes Monster gehofft? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO einiges an. Wir zeigen euch alle Events im Oktober und welche sich lohnen.