Sammler verschenkt seltene Pokémon-Karten an kleinen Jungen, der sein Glück kaum fassen kann

Wie sehr Pokémon-Fans hinter den Karten her sind, zeigt eine Aktion des Van-Gogh-Museums. Hier gab es exklusives Merch zu Pokémon, um das sich Erwachsene prügelten: Gierige Spieler prügelten sich in einem Museum, um exklusive Pokemon-Karten teuer zu verkaufen – Jetzt stoppt das Museum die Aktion

Deshalb ist es eine wunderschöne Geste, dem jungen Mann einfach so seltene und wertvolle Karten zu überlassen. Wir hoffen, dass er dadurch viele Jahre lang Spaß am Sammeln hat und vielleicht sogar die eine oder andere Wertanlage dadurch erhält.

Wieso ist das eine so tolle Geste? In den letzten Jahren konnten Pokémon-Karten horrende Preise erzielen. Obwohl einige Karten mittlerweile im Preis fallen, sind sie trotzdem mehrere Tausend Euro wert . Karten aus den ersten Editionen können sogar bis zu 400.000 Euro einbringen.

Wenige Minuten später kommt ein kleiner Junge zum Stand und schaut sich das Angebot an Pokémon-Karten an. Der Vater erwähnt, dass sein Sohn mit dem Sammeln anfangen möchte, er selbst aber keine Ahnung davon habe.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was für ein Glück hatte der kleine Junge? Auf einer Messe für Sammelkarten kommt ein Mann zu einem Verkäufer und gibt ihm eine Sammelmappe, in der sich zahlreiche Pokémon-Karten befinden. Er will, dass die Mappe an ein Kind verschenkt wird, das zufällig zum Stand kommt.

Einige Pokémon-Karten konnten in den letzten Jahren hohe Preise erzielen. Deshalb lockt das Sammelkartenspiel immer mehr Fans an, die mit ihren ersten Boostern beginnen. Ein kleiner Junge erlebt eine wirklich rührende Situation, als er seine ersten Karten geschenkt bekommt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to