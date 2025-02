MontanaBlack öffnet Pokémon-Karten für 15.000 Euro vor 225.000 Zuschauern auf Twitch

In Destiny 2: Ketzerei erlebt ihr die Rückkehr des Grabschiffs, steigt hinab in die Dunkelheit und bringt Ordnung in das Chaos.

Ein altes Rätsel war in Destiny 2 so kompliziert, dass Bungie einschreiten musste

Call of Duty verliert in einem Monat fast so viele Spieler, wie es mit dem Release von Black Ops 6 auf Steam gewonnen hat

Auch Twitch-Kollege Trymacs ist schon „rein in die Packs“ gegangen. Auch er war bei dem großen Pokémon-Hype 2021 ganz vorne mit dabei. Wie es diesmal für den Streamer lief, könnt ihr hier nachlesen: Trymacs schimpft auf Twitch über Pech beim Pokémon TCG, hält plötzlich eine der seltensten Karten in der Hand

Bereits am 19. Januar 2025 öffnete er Packs im Wert von 24.000 Euro. Das alles ist jedoch nur die Vorbereitung auf ein besonders großes Stream-Event, bei dem Packs im Wert von 300.000 Euro geöffnet werden sollen. Der Einsatz in Form von Packs beginnt hier ab 8.000 Euro.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was war das für ein Event? Am 2. Februar 2025 veranstaltete MontanaBlack auf seinem Twitch-Kanal einen großen Pokémon-Stream, bei dem Booster im Wert von 15.000 Euro geöffnet wurden. Auf den Tisch kamen 10 Displays des heiß begehrten aktuellen Sets Prismatische Evolutionen sowie ein seltenes 1st Edition Jungle Set als besonderes Highlight.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to