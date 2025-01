Twitch: Die größten Streamer im Januar 2025

MontanaBlack ist der unangefochtene Thronhalter dieser Platzierung. Mit durchschnittlich 55.036 Zuschauern in den letzten 30 Tagen stellt er die anderen der Liste in den Schatten.

Mit 24 war sein Leben in einer Sackgasse, mit 26 ist er durch Gaming reich geworden – So clever hat CaseOh seinen Einstieg auf Twitch hingetrickst

Mit seinem Twitch-Kollegen und Freund Reeze hat er den Podcast „Edeltalk“, in dem sie jede Woche über aktuelle Themen aus ihrem Leben sprechen oder einen Gast aus der YouTube- und Twitch-Szene einladen. Außerdem waren die beiden gemeinsam in einem Wohnmobil auf Tour und streamten dies live auf Twitch .

In den Jahren 2014 bis 2016 war sein YouTube-Kanal der größte in Deutschland.

Außerdem ausschlaggebend für ihn: Immer wieder lud er Highlights auf TikTok und Instagram hoch, die schlüpfrig-kontrovers waren und lockte so Neugierige in seinen Stream. Mittlerweile ist er der erste Markenbotschafter von MontanaBlacks Energy-Marke GÖNRGY.

Was ist das für eine Liste? Den „größten“ und damit wohl auch erfolgreichsten Streamer des Monats Januar zu bestimmen, ist gar nicht so einfach. Schließlich gibt es einige Faktoren, die einen Twitch-Streamer erfolgreich machen: Watchttime, Zuschauer oder Follower.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to