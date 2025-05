Gronkh verrät, wie viel seine Bibliothek auf Steam wert ist, könnte sich davon 150 PS5 kaufen

Auf Twitch und YouTube ist Erik „Gronkh“ Range einer der größten Content Creator im Gaming. Die Zahlen zu seiner Steam-Bibliothek unterstreichen dies.

Was für einen Wert hat Gronkhs Steam-Bibliothek? Der YouTuber und Twitch-Streamer Gronkh ist einer der Content Creator, der am längsten dabei ist. Er ist ein Urgestein in der Gaming-Branche. Kein Wunder also, dass seine Steam-Bibliothek auch dementsprechend riesig ist.

Seine Bibliothek ist so groß, er bräuchte über 68 Tage, um alle Spiele anzuzocken.

Auf SteamDB lässt sich der genaue Wert von Gronkhs Spielesammlung bestimmen: Sein Account-Wert beträgt insgesamt 27.550 Euro. Umgerechnet in die heutigen Preise sind das satte 82.949 Euro.

Wir stellen euch den Werdegang von Gronkh in unserem Video vor:

„Stellt euch vor, er vergisst das Passwort“

Von 82.949 Euro könnte sich Gronkh 150 PS5-Konsolen kaufen, wenn wir von einem Konsolenpreis von 550 Euro ausgehen.

Aus den Infos von SteamDB lassen sich noch andere Dinge ableiten:

Gronkh hat durchschnittlich 12,97 Euro für ein Spiel ausgegeben

Insgesamt hat Gronkh eine Spielzeit von 14.362 Stunden

Die Spiele, die Gronkh gespielt hat, sind 7.529 Euro wert, dagegen sind die ungespielten Spiele 19.845 Euro wert.

Gronkhs Steam-Bibliothek auf SteamDB (via steamdb).

Das sind natürlich nicht die einzigen Spiele, die Gronkh besitzt. Hinzu kommen noch Spiele auf anderen Plattformen wie beispielsweise auf Epic Games, im PlayStation Store oder Xbox Store.

Wie reagiert die Community? Die Community hat mit einem solchen Wert wohl schon gerechnet, ist trotzdem aber überwältigt. So schreibt @FCH7272 auf YouTube: „Und ich dachte, ich wäre mit 1.200 € bei viel“.

@gurkenninja8215 meint dazu auf YouTube: „Stellt euch vor, er vergisst das Passwort“

Andere finden den Wert der Steam-Bibliothek schon fast zu niedrig. So schreibt beispielsweise XXL333 dazu auf Reddit: „Ich finde, das ist gar nicht so viel, wenn man bedenkt, wie lange er schon dabei ist. Andere YouTuber investieren solche Summen monatlich in irgendwelche Handyspiele.“

Ein weiteres Spiel, das Gronkh wohl seiner Bibliothek an Spielen hinzufügen wird, ist GTA 6. Um das zu spielen, wird er allerdings nicht live auf Twitch sein, sondern hat sich etwas ganz anderes überlegt: GTA 6 wird das größte Spiel auf Twitch, aber ohne Gronkh: Der will zum Release gar nicht streamen