Gronkh zeigt seine Spiele-Bibliothek auf Steam, und er bräuchte über 62 Tage, um alle anzuzocken

Erik „Gronkh“ Range gilt als Urgestein des deutschen YouTube und Twitch. Im Laufe seiner langjährigen Karriere haben sich einige Spiele auf Steam angesammelt. Wie viele, das zeigte er kürzlich im Stream.

In einem Stream hat Gronkh einen Einblick in seine Spiele-Bibliothek auf Steam gewährt. Insgesamt besitze er etwa 6.000 Spiele allein auf Steam, schätzt der Streamer. Dazu kommen aber noch über 1.000 Titel auf der Konkurrenz-Plattform GoG sowie circa 2.000 physische Spiele.

Zu sehen sind neben AAA-Titeln wie Starfield und Cyberpunk auch Spiele, bei denen langjährige Gronkh-Fans nostalgisch werden dürften, wie Sons of the Forest. Außerdem so ziemlich jedes Indie-Spiel, von dem ihr schon mal gehört habt.

Das ist aber auch kein Wunder, immerhin verdient Gronkh seit weit mehr als einem Jahrzehnt sein Geld damit, vor Leuten zu zocken:

Community meint: Steam durchgespielt

Wie kommen die vielen Spiele zustande? Bei den Titeln, die man im Stream zu sehen bekommt, handelt es sich um einen wilden Mix. Als leidenschaftlicher – und hauptberuflicher – Gamer hat er sich über die Jahre sicherlich einiges gekauft.

Da Gronkh aber eben auch ein erfolgreicher Streamer ist, erhält er auch regelmäßig Review-Kopien von neuen Spielen von den Publishern oder Entwicklern. Dazu kommen zahlreiche kostenlose Demos zu Games, die Gronkh sich irgendwann einmal angeschaut hat oder es zumindest vorhatte.

Bei einigen Spielen weiß der Streamer selbst nicht so ganz, was das eigentlich ist oder wo die herkommen – wobei der ein oder andere Titel, den Gronkh beim Durchscrollen entdeckt, sehr nach „Scherz-Geschenk“ aussieht. Außerdem befinden sich einige Soundtracks in der Steam-Library.

Der Stream-Ausschnitt wurde aktuell nochmal auf dem „Best of“-Kanal von Gronkh veröffentlicht. Ihr könnt euch das Video hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie viele Spiele davon hat er gespielt? Das weiß wahrscheinlich nicht einmal Gronkh selbst. Beim Durchscrollen stößt er zumindest auf den ein oder anderen Titel, den er schon immer mal spielen wollte, zu dem er aber irgendwie nie kam.

Auf der Website TwitchTracker kann man zumindest nachvollziehen, dass Gronkh seit November 2016 mehr als 750 Spiele im Stream gezeigt hat. Einige davon hat der Streamer aber nur für knapp eine Viertelstunde angezockt. Wenn er das allerdings mit allen 6.000 Spielen in seiner Library machen wollte, wäre er rechnerisch 62,5 Tage durchgehend beschäftigt.

Die Community nimmt das Ganze mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Beunruhigung auf.

Marty_Soundwerk: „Gronkh’s Steambibliothek ist einfach mehr wert als der Inhalt meiner Wohnung.“

MBauer457: „Gronkh spielt einfach Steam durch.“

MisterFinster: „Gronkh ist eben einfach der King des Gamings.“

Gleich mehrere Nutzer meinen auch, dass sie sich mit ihrem eigenen „Pile of Shame“ gleich viel besser fühlen würden.

Auf das Thema kam Gronkh, weil ein Zuschauer ihn danach fragte, wie denn seine Library sortiert sei, etwa alphabetisch? Für den Streamer gibt es jedoch nur eine mögliche Anordnung: Die Spiele müssen in der Reihenfolge angezeigt werden, in der sie zuletzt geöffnet wurden. Sonst, so Gronkh, würde er überhaupt nichts wieder finden.

Verratet uns gerne in den Kommentaren, auf welche Sortierung ihr in euren Spiele-Sammlungen schwört.

Die Library von Gronkh ist zwar beachtlich, doch tatsächlich gibt es einen Spieler, gegen dessen Steam-Bibliothek die Sammlung geradezu mickrig aussieht. Mehr dazu erfahrt ihr hier auf MeinMMO: Ein Gamer auf Steam hat den wohl größten Pile of Shame, zockt nur ein 12 Jahre altes Spiel von Valve