Ein Influencer dreht deutschen Twitch-Streamern seit Jahren teure Luxus-Produkte an – Jetzt versucht er es bei den Amis

Ein deutscher Influencer ist für den Verkauf von teuren Luxusgütern, vor allem an Twitch-Streamer, bekannt. Jetzt will er es auch international versuchen und konnte schon seine ersten Erfolge erzielen.

Um wen geht es? Marc Gebauer ist ein deutscher Influencer, der für seinen Handel mit Luxusartikeln bekannt ist. In seinem Shop finden sich hauptsächlich teure Uhren und Parfüms.

In der deutschen Influencer-Szene hat sich Marc Gebauer einen Namen gemacht und versorgt die deutschen Twitch-Streamer und YouTuber regelmäßig mit teuren Gütern. Nach seiner Auswanderung nach Las Vegas in die USA will sich Marc Gebauer auch international einen Namen machen.

Auch Trymacs wurde immer wieder von Marc Gebauer gefragt, ob er eine Uhr von ihm kaufen möchte:

Community veräppelt Marc Gebauer

Wie will Marc Gebauer international durchstarten? Um auch international eine Reichweite aufzubauen, eröffnete Marc Gebauer im Februar 2025 einen TikTok-Kanal, auf dem er ausschließlich Englisch spricht. So spricht er ein internationales Publikum an und stellt seine Produkte in den Videos vor.

Das Problem: Seine eigene Community. Als die nämlich seinen englischen TikTok-Kanal entdecken, lassen sie es sich nicht nehmen, die Kommentarfunktion zu benutzen. Allerdings schreibt der Großteil auf Deutsch, sodass der Kanal seinen Zweck zum Teil verfehlt.

In den Kommentaren muss Marc Gebauer einiges an Spott aushalten:

Jason schreibt (via TikTok): „Dieser Account ist jetzt Eigentum der Bundesrepublik Deutschland“

guglok schreibt (via TikTok): „Nett hier. Aber waren sie schonmal in Baden-Württemberg?“

zargonv1 kommentiert (via TikTok): „This was a guter Versuch“

Nach einiger Zeit bittet der Influencer seine Community bei seinem internationalen Kanal bitte nur auf Englisch zu schreiben. Doch der nächste Schritt der Community ist es, auf dem deutschen Kanal anzufangen, nur noch auf Englisch zu schreiben.

Auch unter diesem TikTok finden sich zahlreiche Kommentare, die den Influencer auf den Arm nehmen.

„Das ist eure Arbeit“

Neben all dem Herumwitzeln der Community machen sie auch etwas Gutes: Immer wieder verlinken sie internationale Influencer unter den Videos von Marc Gebauer. Schließlich mit Erfolg.

Der YouTube-Streamer IShowSpeed reagierte auf eine Parfüm-Empfehlung für ihn, die Marc Gebauer in einem Video festgehalten hat (via TikTok). Zwar ist er über die Bezeichnung des Parfüms etwas empört, doch dürfte die alleinige Reaktion auf Marc Gebauer einen Startschuss für seine internationale Reichweite sein.

Marc Gebauer ist über diese Reaktion sehr erfreut, wie er in einem weiteren TikTok teilte. Er bedankte sich bei seiner Community: „Das ist eure Arbeit“. Weiter versprach er seiner Community als Belohnung eine Überraschung, wenn sie etwas bei ihm im Shop bestellen.

Der Kick-Streamer xQc reagierte ebenfalls auf die Parfüm-Empfehlung von Marc Gebauer, allerdings weniger enthusiastisch (via TikTok). Die Anfänge für eine internationale Reichweite sind getan. Es bleibt abzuwarten, wann er seinen ersten erfolgreichen Verkauf abschließen kann, so wie bei dem Twitch-Streamer Rumathra: