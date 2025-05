GTA 6 wird eines der erfolgreichsten Gaming-Releases aller Zeiten, doch ausgerechnet einer der größten deutschen Gaming-Streamer auf Twitch ist nicht dabei: Erik „Gronkh“ Range will zum Launch erstmal 1 bis 2 Wochen lang nicht auf Sendung gehen.

Will Gronkh etwa kein GTA 6 spielen? Doch, Gronkh möchte sogar 1 bis 2 Wochen komplett in GTA 6 versinken. Das verkündete er in einem Stream vom 9. Mai 2025, nachzusehen auf Gronkh.tv. Seine Fans werden aber nicht live dabei sein können, denn der Streamer kündigt an, zum Release mindestens eine Woche lang gar nicht auf Sendung zu gehen, vielleicht auch zwei.

In dieser Zeit will er täglich GTA 6 zocken, und Aufnahmen machen. Es klingt also danach, als könnten Fans sich immerhin auf ein ausführliches Let’s Play auf YouTube freuen.

Gronkh versichert aber, dass Twitch ohnehin voll von Streams zu GTA 6 sein wird. An Alternativen wird es den Zuschauern also nicht mangeln.

Wer auf Twitch dazugehören will, wird GTA 6 zocken

Warum wird GTA 6 so groß auf Twitch? Die Fortsetzung der legendären Spiele-Reihe wird seit mehr als einem Jahrzehnt sehnlichst erwartet, und der Hype ist jetzt schon riesig. So durchsuchen die Fans jeden Post von Rockstar nach versteckten Hinweisen und stellen wilde Theorien auf oder nehmen die vorhandenen Trailer Frame für Frame unter die Lupe.

Experten sagen sogar, dass GTA 6 nicht nur das größte Spiel aller Zeiten wird, sondern der erfolgreichste Entertainment-Release überhaupt, der sogar Hollywood-Blockbuster in den Schatten stellt. Es ist also nur folgerichtig, dass der Titel auch auf Twitch einschlagen wird, wie ein Meteor.

Immerhin gehört auch der Vorgänger seit 2019 jedes Jahr zu den 5 meistgesehenen Spielen auf Twitch (via SullyGnome). Viele Streamer sind mit GTA 5 durchgestartet und haben ihre Karrieren darauf aufgebaut. Sie werden es sich sicher nicht entgehen lassen, zum Release von GTA 6 am Start zu sein.

Angesichts des riesigen Hypes werden aber auch Streamer, die mit GTA bislang nicht allzu viel am Hut hatten, kaum daran vorbeikommen. Wer nicht in einer anderen Nische, wie LoL oder WoW, etabliert ist, wird wohl zumindest einmal hineinschauen – denn auf Twitch ist es wichtig, bei Releases dabei zu sein, um dazuzugehören.

Ein Industrie-Urgestein wie Gronkh muss auf Twitch aber nicht mehr unbedingt dazugehören und kann es sich eben auch leisten, zum größten Release der Gaming-Geschichte einfach mal für 1–2 Wochen abzutauchen.

Auch wenn GTA 6 zum Release also erstmal alles dominieren wird, gibt es einen Haken: Als Singleplayer-Titel hätte sich GTA 5 niemals so lange auf Twitch gehalten. Es ist die Roleplay-Szene, die den Titel seit Jahren relevant hält und dem ein oder anderen Streamer zum Durchbruch verholfen hat.

Solche Spiele leben auf Twitch von den Synergien der Streamer, die immer wieder zu absurden Situationen führen, welche dann in Clip-baren Interaktionen enden. Diese können auf anderen Plattformen zweitverwertet werden und für den viralen Erfolg sorgen. Zuletzt sah man das etwa bei einem besonderen Simulations-Spiel: Das deutsche Twitch klingt jetzt wie Breaking Bad, weil alle das neue Hype-Spiel auf Steam spielen.

Ob und wann es Rollenspiel in GTA 6 geben wird, ist aber noch gar nicht klar. Es könnte also durchaus sein, dass der anfängliche Hype recht schnell wieder abflacht, und erst mit dem PC-Release und Rollenspiel-Servern zurückkommt.