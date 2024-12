Ein Autohaus ist gezwungen, Fans von GTA 6 zu antworten, weil sie ständig anriefen und nach dem zweiten Trailer fragten

In einem neuen Shooter auf Steam müsst ihr so schnell es geht Looten und Craften, um im Kampf eine Chance zu haben

Falls ihr also vorhattet, ein Autohaus in Florida anzurufen, ist damit jetzt wohl klar, dass ihr euch die Zeit sparen könnt. Ihr werdet dort wohl keine Informationen zum nächsten GTA-Trailer erhalten.

27 Auto möchte sich bei der GTA-Community für die Unterstützung, die herzlichen Telefonanrufe und die begeisterten Reviews bedanken. Wir bedauern, dass wir keine Informationen über das Release-Datum des Trailers haben, noch hat Rockstar Games uns irgendwelche Informationen in Bezug auf die Veröffentlichung des Trailers für GTA 6 gegeben. Wir sind genauso neugierig und gespannt auf die Veröffentlichung des zweiten Trailers. Herzlichen Glückwunsch an Grand Theft Auto zum 27-jährigen Bestehen des Spiels. Zufälligerweise ist dies auch das 27. Jahr des Bestehens von Auto Sales. Nochmals vielen Dank an euch alle!

Was antwortete das Autohaus? Nachdem das Autohaus zahlreiche Reviews und Anrufe von neugierigen GTA-Fans bekommen hatte, antworteten die Betreiber in der Übersichts-Spalte des Unternehmens auf Google . Leider konnten sie jedoch nur mitteilen, dass sie ebenfalls keine Infos haben und ungeduldig warten:

Jetzt haben einige Fans eine Verbindung zu einem Autohaus in Florida (Tallahassee) hergestellt, das passenderweise den Namen „27 Auto Sales“ trägt. Die Spieler glauben, die Betreiber hätten Infos zum Release des zweiten Trailers und riefen deshalb bei dem Autohaus an. Zudem schrieben sie haufenweise Reviews auf Google.

Warum riefen die GTA-Fans bei einem Autohaus an? Die Community von GTA hat in den vergangenen Tagen eine verrückte Theorie entwickelt, die besagt, dass der nächste Trailer zu GTA 6 am 27. Dezember 2024 erscheinen könnte. Diese Theorie basiert auf einigen Bildern von Rockstar Games, die immer wieder die Zahl 27 beinhalten.

Eine absurde Theorie lässt Fans von GTA 6 glauben, ein Autohaus in Florida hätte Infos zum nächsten Trailer – und die riefen tatsächlich beim Autohaus an.

