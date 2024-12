Fans von GTA 6 sammeln Hinweise, wann der nächste Trailer kommt – Finden immer wieder die gleiche Zahl

Hier ein Bild von Rockstar mit mehreren Nummernschildern, das ich in wenigen Minuten der Suche gefunden habe (via rockstargames.com ):

Ihr habt Elden Ring: Shadow of the Erdtree schon durch? Diese Soulslikes kommen 2025

Ihr habt Elden Ring: Shadow of the Erdtree schon durch? Diese Soulslikes kommen 2025

Die 27 haben Fans dann auch im ersten Trailer zu GTA 6 entdeckt. Dort ist sie nach etwa 27 Sekunden in einem seitlichen Fenster eines pinken Lowriders, der gerade rechts auf einen Hof abbiegt (via X ).

Was glauben die Fans, wann der Trailer erscheint? Ein Teil der GTA-Community glaubt, dass der zweite Trailer zu GTA 6 am 27. Dezember 2024 kommen konnte – also bereits diese Woche (via X ).

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to