Was ist das beste GTA aller Zeiten? Ihr habt die Wahl

Grand Theft Auto ist aus den Köpfen und Spielbibliotheken zahlreicher Gamer nicht mehr wegzudenken. Allein GTA 5 erfreut seit inzwischen mehr als 10 Jahren Millionen Spieler. Doch GTA 5 ist nicht der einzige Teil der Reihe, der bei vielen Spielern einen Legenden-Status hat. Was ist also das beste GTA, das bisher erschienen ist?

Was ist das für eine Umfrage? Wir haben uns gefragt, was eigentlich das beste GTA aller Zeiten ist. Da jeder Spieler einen eigenen Favoriten hat, wird diese Frage wohl am besten mit einer Umfrage beantwortet.

Ihr habt hier also die Chance, für euer liebstes GTA zu stimmen. Wir haben die Umfrage jedoch auf die Hauptspiele und die Singleplayer-Erfahrung begrenzt. Das heißt, dass weder die DLC von GTA IV noch GTA Online in der Umfrage separat vertreten sind. Wenn ihr diese besonders mögt, müsst ihr für das jeweilige Hauptspiel abstimmen.

Teilt uns zusätzlich von eurem Vote auch gerne mit, warum ihr euch für ein bestimmtes GTA entschieden habt und was euch bis heute besonders gut an dem Spiel gefällt.

Ebenso habt ihr natürlich in den Kommentaren die Chance, einen zweiten oder dritten Platz zu küren oder darüber zu sprechen, wie euch der Online-Modus von GTA 5 gefällt.

Falls ihr nicht mehr sicher seid, worum es in den einzelnen GTA-Ablegern ging, fassen wir euch anschließend die jeweilige Story der Spiele zusammen.

Die GTA-Spiele in der Übersicht

Grand Theft Auto (1997): Der erste Ableger der ikonischen Reihe spielt in Liberty City, San Andreas und Vice City. Ihr seid ein namenloser Verbrecher, der verschiedene Verbrechen im Auftrag krimineller Organisationen begeht. Das erste GTA setzt auf eine Vogelperspektive.

GTA 2 (1999): Der Handlungsort von GTA 2 hat kein reales Vorbild wie etwa New York City für Liberty City und spielt stattdessen in einer fiktiven Stadt. Ihr verkörpert den Protagonisten Claude Speed, der für verschiedene kriminelle Banden tätig ist und Verbrechen begeht. Auch GTA 2 setzte noch auf die Vogelperspektive.

GTA 3 (2001): In GTA 3 spielt ihr erneut den Kriminellen Claude Speed, der in Liberty City für verschiedene Auftraggeber arbeitet. Dieser wurde einst von seiner Partnerin Catalina verraten und landete im Gefängnis. Jetzt sucht er Rache. Der Handlungsort Liberty City basiert auf der US-amerikanischen Großstadt New York City. GTA 3 war das erste GTA in der 3rd-Person-Perspektive.

GTA Vice City: In GTA Vice City baut ihr euch als Tommy Vercetti ein Verbrecherimperium in der gleichnamigen Stadt „Vice City“ auf, nachdem ihr dort bei einem Deal für die Forelli-Mafia-Familie in einen Hinterhalt geraten seid. Die Stadt Vice City basiert auf Miami.

GTA San Andreas (2004): GTA San Andreas spielt in dem gleichnamigen fiktiven Bundesstaat und lässt euch die Städte Los Santos (Los Angeles), San Fierro (San Francisco)und Las Venturas (Las Vegas) bereisen. Ihr schlüpft in die Rolle von Carl Johnson (CJ), der nach dem Tod seiner Mutter in seine Heimatstadt Los Santos zurückkehrt.

GTA Liberty City Stories (2005): In Liberty City Stories seid ihr als Toni Cipriani in der auf New York City basierenden Großstadt. Ihr seid ein Mafioso, der für die Leone Familie arbeitet und mit internen Machtkämpfen sowie Bandenkriegen konfrontiert wird.

GTA Vice City Stories (2006): In Vice City Stories kehrt ihr zurück in die fiktive Version von der sonnigen Metropole Miami. Ihr spielt Victor „Vic“ Vance, der durch den Aufbau verschiedener Geschäfte und den Kampf gegen rivalisierende Gangs in der kriminellen Unterwelt der Stadt aufsteigt. Auch Vic kämpft dabei gegen korrupte Beamte und ehemalige Verbündete.

GTA IV (2008): In GTA IV seid ihr ein weiteres Mal in Liberty City (New York City), diesmal in der Rolle des Einwanderers Niko Bellic. Dieser will sich in den USA ein Leben aufbauen, nachdem er seine Einheit im Krieg durch den Verrat eines Kameraden verloren hat. Dabei stößt Niko jedoch auf Schwierigkeiten und arbeitet kurz darauf für die russische Mafia sowie als bezahlter Killer für verschiedene Auftraggeber.

Für GTA IV erschienen zudem die DLCs „The Lost and Damned“ und „The Ballad of Gay Tony“, die beide einen neuen Protagonisten und einen neuen Handlungsstrang haben.

GTA Chinatown Wars: In dem für den Nintendo DS und die PSP veröffentlichten Chinatown Wars kämpft ihr als Huang Lee für eure Familienehre. Ihr seid der Sohn eines ermordeten Bandenchefs und werdet innerhalb der Triaden mit Verrat konfrontiert. Chinatown Wars spielt ebenfalls in Liberty City und setzt auf die Vogelperspektive.

GTA V: Im aktuell noch jüngsten Teil der Reihe verkörpert ihr gleich drei Protagonisten: Franklin, Michael und Trevor, zwischen denen ihr auch innerhalb einer Mission wechseln könnt. Gemeinsam begehen die drei verschiedene Raubüberfälle und müssen sich mit mächtigen Verbrechern und den Behörden auseinandersetzen. GTA V spielt ebenfalls in Los Santos (Los Angeles).