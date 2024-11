Gründer von Rockstar Games beschrieb 2018 ein Horror-Szenario für GTA 6, das heute eingetreten ist

Einer der Gründer von Rockstar, Dan Houser, hat 2018 in einem Interview ein Statement abgegeben, das ab dem heutigen Tag, dem 6.11.2024 in einem neuen Licht erscheint. Der heute 50-Jährige sagte: Er sei dankbar, dass GTA 6 nicht während der Präsidentschaft von Donald Trump erscheint. Doch genau in so einer Präsidentschaft wird GTA 6 nun erscheinen und die Zeiten sind sogar noch verrückter, als Houser befürchtet hat.

Was sagte er damals genau? In einem Interview mit GQ sprach Dan Houser 2018 über das Western-Epos Red Dead Redemption 2. Damals, als Trump Präsident war, war Houser froh, dass das Release-Datum von GTA 6 nicht in die Amtszeit von Donald Trump fallen würde.

Der war 2016 gewählt worden, aber selbst wenn er zwei Amtsperioden am Stück gemacht hätte, wäre er sicher aus dem Amt ausgeschieden, wenn GTA 6 erscheinen würde.

Daher sagt Dan Houser:

Es ist wirklich unklar, was wir damit machen würden, ganz zu schweigen davon, wie sehr sich die Leute darüber aufregen würden, was auch immer wir tun. Sowohl die intensive liberale Entwicklung als auch der intensive Konservatismus sind beide sehr militant und sehr wütend. Es ist beängstigend, aber auch seltsam, und doch scheinen beide gelegentlich ins Absurde zu kippen. Aus diesen Gründen ist es schwer, sie zu persiflieren. Einiges von dem, was man sieht, ist schlichtweg jenseits von Satire. Es wäre innerhalb von zwei Minuten veraltet, weil sich alles so schnell ändert.

Wir haben auf MeinMMO damals darüber berichtet.

GTA 6 als eine Satire auf eine Zeit, die selbst schon eine Satire ist

Das steckt dahinter: GTA 6 war schon immer eine wilde Satire auf die aktuelle Zeit. Red Dead Redemption 2 hingegen war ein Spiel über eine vergangene Zeitperiode, die mit der Gegenwart wenig zu tun hat.

Nachdem Trump die US-Wahl heute gewonnen hat, wird GTA 6 aber in genau so einer Welt erscheinen, die Houser damals gefürchtet hat. Es ist eine Welt, die selbst wie eine überzeichnete Satire wirkt:

Sowohl das konservative, als auch das liberale Lager sind zumindest in den USA noch militanter als 2018 und noch wütender

Trump kippt noch öfter ins Absurde als früher (via youtube)

Und vieles, was 2018 als übertriebene Satire gewirkt hätte, ist jetzt bereits wirklich geschehen

Wer ist Dan Houser? Dan Houser (50) hat Rockstar Games zusammen mit seinem Bruder Sam Houser gegründet. Er war an 5 GTA-Spielen beteiligt, sein letztes Spiel war 2018 Red Dead Redemption 2.

Im März 2020 hat sich Dan Houser von Rockstar Games zurückgezogen. Er gründete zuletzt das Studio „Aburd Ventures“ und arbeitete da an einem neuen „Open World Action Adventure“.

Man darf gespannt sein, wie GTA 6 mit der neuen Situation umgeht. Ein Stück weit ist GTA 6 schon mit dem Problem konfrontiert, dass satirische und überzeichnete Figuren, die man im Spiel hat, mittlerweile zu real sind: Tätowierter Mann fordert 2 Millionen Dollar von GTA 6: „Die haben mein Leben geklaut“