GTA 6 – Alle Infos zum Release, den Plattformen und die Trailer

Rockstar Games arbeitet aktuell mit Hochdruck an GTA 6. Alles, dass es jetzt schon über dieses heiß erwartete Game rund um Release, die Plattformen und die Trailer zu wissen gibt, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Was ist GTA 6 für ein Spiel?

GTA 6 ist Grand Theft Auto VI – der neueste Ableger aus Rockstars beliebter GTA-Spielreihe. Die Spiele fallen in die Kategorie Action-Adventure sowie Shooter und spielen in verschiedenen fiktiven US-amerikanischen Städten.

Das neuste Game spielt in Vice City. In der Story dreht sich alles um ein Pärchen. Einen guten Eindruck dazu gibt der erste Trailer:

GTA 6: Alles zum Release, Editionen und Demo

Die nächsten Absätze enthalten alle aktuell bekannten Informationen zum Erscheinungsdatum, den möglichen Editionen, Demo, Beta und der Altersfreigabe.

Wann erscheint GTA 6?

Entwickler Rockstar plant, GTA 6 im Herbst 2025 für PS5 und Xbox Series X|S zu veröffentlichen. Alles, was dazu aktuell bekannt ist, könnt ihr in unserer News nachlesen: Das aktuell am meisten erwartete Spiel peilt Release im Herbst 2025 an, ohne PC-Version

In welchen Editionen erscheint GTA 6?

Aktuell ist noch nicht bekannt, in welchen Editionen genau GTA 6 erscheinen wird.

Was für eine USK-Altersfreigabe hat GTA 6 erhalten?

Momentan wird GTA 6 bei der USK noch nicht als geprüftes Spiel gelistet. Entsprechend wurde noch keine Altersfreigabe vergeben.

Gibt es eine Beta zu GTA 6?

Aktuell gibt es keine geschlossene oder offene Beta für GTA 6, die der Öffentlichkeit bekannt ist.

Gibt es eine Demo zu GTA 6?

Es gibt im Moment keine Demo zu GTA 6.

GTA 6: Plattformen, Crossplay und Koop

Wird GTA 6 für PC erscheinen?

Im Moment ist noch kein Release von GTA 6 für PC angekündigt. Rockstar veröffentlicht ihre Spiele aber traditionell est auf der aktuellen Konsolengeneration und später auf dem PC. Eine PC-Version wird also vermutlich mit ein paar Jahren Verzögerung erscheinen.

Wird GTA 6 für PS5 erscheinen?

GTA 6 wird für PS5 erscheinen.

Wird GTA 6 für Xbox erscheinen?

GTA 6 ist für Xbox Series X|S angekündigt.

Wird GTA 6 für Nintendo Switch erscheinen?

Aktuell ist GTA 6 nicht für Nintendo Switch angekündigt. Die Konsole könnte auch zu schwach für das Spiel sein und entsprechend keinen Port bekommen.

Wird es Crossplay zwischen den Plattformen geben?

Ob GTA 6 Crossplay haben wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Wird GTA 6 Koop haben?

Ob GTA 6 Koop haben wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

GTA 6: Alles zum Settings und den Charakteren

Im Folgenden lest ihr alles, was aktuell zum Setting von GTA 6 sowie den Charakteren bekannt ist.

In welcher Stadt spielt GTA 6?

GTA 6 spielt in der fiktiven amerikanischen Stadt Vice City, die im ebenfalls fiktiven US-Bundesstaat Leonida liegt. Die Stadt war bereits Schauplatz des 2002 erschienenen GTA: Vice City.

Vice City und Leonida sind durch die reale Stadt Miami im realen Bundesstaat Florida inspiriert. Sie hat ein sehr warmes, aber stürmisches Klima und bietet einen Strand. Im ersten Trailer zu GTA 6 war zudem ein Sumpfgebiet zu sehen, dass an den Everglades-Nationalpark erinnert.

Die Community reagierte sehr positiv auf den Reveal von Vice City: „Vice City, oh wie ich dich vermisst habe“ – der GTA-6-Trailer kommt bei der Community extrem gut an

Wer sind die Hauptcharaktere in GTA 6?

Die beiden Hauptfiguren in GTA 6 sind ein Pärchen. Ihr Name ist Lucia , seiner ist noch nicht bekannt. Die beiden scheinen im ersten Trailer ein Bonny-und-Clyde-mäßiges Leben zu führen. Eine tiefere Analyse haben wir hier für euch:

Wer ist die Frau im Bikini?

Im ersten Trailer zu GTA 6 ist eine Frau in einem an Louis Vuitton angelehnten Bikini zu sehen. Sie nimmt an einer Pool-Party auf einem Hausdach teil. Wer sie ist und ob sie im Spiel vorkommen wird, ist aktuell nicht bekannt.

GTA 6: Systemanforderungen, Grafik und Download-Größe

Welche Mindestanforderungen muss euer PC erfüllen?

Aktuell ist die PC-Version von GTA 6 noch nicht angekündigt worden. Entsprechend sind auch noch keine Systemanforderungen bekannt.

Ein ehemaliger Entwickler von Rockstar sagt jedoch, das Spiel würde mit hoher Wahrscheinlichkeit wie im Trailer aussehen. Das deutet auf sehr hohe Anforderungen an alle Release-Plattformen hin.

Welche Download-Größe hat GTA 6?

Aktuell ist die Download-Größe des Games nicht bekannt.

Insgesamt hält sich Rockstar sehr bedeckt, was Informationen zum Spiel angeht. Trotzdem kommt es immer wieder zu Leaks. Ein ehemaliger Entwickler hat sich nun zu Wort gemeldet:

