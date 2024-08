Das aktuell am meisten erwartete Spiel peilt Release im Herbst 2025 an, ohne PC-Version

Aufgrund des enormen Erfolgs der letzten GTA-Teile dürfte GTA 6 das aktuell am meisten erwartete Spiel sein, das sich derzeit in der Entwicklung befindet. Verschärft wird das immense Interesse durch die wenigen Infos, die Rockstar bisher nach draußen gibt: Rockstar verrät wenig über GTA 6, ein ehemaliger Entwickler sagt: „Es ist besser, wenn sie schweigen“

Was verrät der Bericht noch? Während andere Unternehmen aus der Games-Branche in den vergangenen Jahren zu kämpfen hatten, wächst Take-Two. Allein in den vergangenen vier Jahren ist die Zahl der Mitarbeiter von 4.301 auf 9.639 gewachsen.

The Lord of the Rings: Return to Moria erscheint für Steam und Konsolen

Was sind die Neuigkeiten zu GTA 6 und der GTA-Reihe? Im neuen Finanzbericht von Take-Two Interactive spielt die erfolgreiche GTA-Franchise eine wichtige Rolle (via take2games.com ). Hier die wichtigsten Erkenntnisse:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to