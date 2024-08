Rockstar verrät fast nichts über GTA 6 und das ist quasi eure Schuld

Bislang gibt es nur wenige Infos über das heiß erwartete GTA 6. Ein ehemaliger Entwickler von Rockstar glaubt zu wissen, warum das Studio derart verschwiegen über die Entwicklung ist.

Wie ist der Stand bei GTA 6? Bis wir die vermutlich riesige Welt von GTA 6 betreten dürfen, dauert es noch eine Weile. Nach aktuellem Stand wird das Spiel erst im Herbst 2025 veröffentlicht.

Der erste Trailer sorgte für großes Aufsehen und kurbelte den Hype ordentlich an. Darin waren bereits die Spielwelt und die beiden Protagonisten zu sehen, ein Gangsterpaar, das den fiktiven Bundesstaat Leonida unsicher machen wird.

Abgesehen davon gab es immer wieder Leaks, die Teile des Spiels an die Öffentlichkeit brachten. Rockstar selbst hüllt sich aber in Schweigen und verrät kaum etwas über ihren kommenden Blockbuster. Ein ehemaliger Mitarbeiter versteht, warum das Studio sich so verhält.

„Es ist besser, wenn sie schweigen“

Um welchen Mitarbeiter geht es? Obbe Vermeij ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Rockstar Games. Zwischen 1995 und 2009 war er laut dem GTA-Fandom als Technischer Direktor für das Studio tätig und arbeitete an GTA Vice City, San Andreas und auch Teil 4 mit.

Er kennt die Vorgänge innerhalb des Unternehmens und erklärt, warum er das Schweigen seitens Rockstar nachvollziehen kann:

Ich kann voll und ganz verstehen, warum sie das tun, denn jedes Mal, wenn ein großes Unternehmen etwas sagt, egal ob es Rockstar, EA, Ubisoft oder was auch immer ist, wird es analysiert und oft negativ aufgenommen. Aus ihrer Sicht ist es also das Beste, wenn sie die Klappe halten Obbe Vermeij via vidaextra.com

Die Öffentlichkeit und ihre vorschnelle Reaktion auf Neuigkeiten wären teils schuld daran, dass Rockstar derart wenig preisgibt. „Es ist besser, wenn sie schweigen“, findet Vermeij.

Was ist mit den Leaks? Die Leaks, die 2022 und auch kürzlich wieder Material an die Öffentlichkeit brachten, seien „in der Regel keine so große Sache“, meint der Entwickler. Er kann die Aufregung der Öffentlichkeit darum aber verstehen.

Angesichts der wenigen Informationen, die Rockstar den Spielern gibt, sei das immense Interesse nachvollziehbar. Jedes neue Häppchen an Infos wird deshalb dankbar angenommen, und sei auch in Form von Leaks. Obbe Vermeji hat außerdem eine schlechte Nachricht für euch: Er denkt, GTA 6 könnte die Spieler am ersten Tag enttäuschen.