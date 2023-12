GTA 6: Die gigantische Map bringt uns zurück nach Vice City – „Das sieht absolut unglaublich aus“

Nach jahrelangem Warten ist es endlich so weit: Der Trailer zum nächsten Ableger der “Grand Theft Auto”-Reihe wurde letzte Nacht nach einem Leak veröffentlicht. Darin erhalten die Spieler bereits einen ersten Eindruck von der Spielwelt. Die wird, ganz Rockstar-typisch, gigantisch. Wir erklären, wohin die Reise geht, und wie die Community auf die Ankündigung reagiert.

Wo spielt GTA 6? Das Spiel wird sich wie für die Serie üblich zwar an unserer realen Welt orientieren, aber dennoch einen fiktiven Schauplatz für seine vermutlich wieder recht abgedrehte Handlung bieten. Im überraschend veröffentlichten Trailer erhalten wir einen ersten Eindruck.

„GTA 6“ spielt nach aktuellen Informationen im fiktiven, US-amerikanischen Bundesstaat Leonida. Angelehnt an das reale Florida erwarten die Spieler also sonnige Strände, neon-durchflutete Nachtclubs, trockene Landstriche und vieles mehr.

Den Großteil der Spielzeit dürften wir in der bereits bekannten Stadt Vice City verbringen. Die kennen wir aus dem gleichnamigen Ableger der Reihe, in der wir in den Schuhen des kultigen „Tommy Vercetti“ Chaos stifteten.

Schon im Vorfeld des Trailer-Release kam es zu einer Reihe von Leaks, unter anderem durch den Sohn eines Entwicklers. Dass es abseits des urbanen Szenarios einen größeren See auf der Map geben wird, wurde bereits in einem Leak verraten (via sportskeeda). Ähnlich wie schon im Vorgänger wird es also auch in „GTA 6“ möglich sein, den stressigen Gangster-Alltag für einige Stunden hinter sich zu lassen, und bei einer ruhigen Schiffsfahrt zu entspannen.

Habt ihr den GTA-6-Trailer bereits gesehen? Falls nicht, könnt ihr hier einen Blick darauf werfen:

Was zeigt der Trailer noch? Wer gut aufgepasst hat, dem dürften einige Map-Details innerhalb des Trailers aufgefallen sein. Beispielsweise sieht man darin bereits die von Gangs kontrollierten Vorstädte, einen Sumpf samt Schlammschlacht, ein Gefängnis, weitläufige Strände und die höchsten Wolkenkratzer. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird also wieder eine Rolle spielen. Wohin es unsere Spielfiguren, die sich in bester Bonny-und-Clyde-Manier durch die Vice City schießen, bringt, steht noch offen.

Wie reagiert die Community auf die neue Map?

Seit dem Release des Trailers wird vor allem auf Reddit viel über die ersten Bilder diskutiert. Besonders die Map findet dabei Beachtung.

Viele Reaktionen zeigen sich begeistert:

Der User „IHighlyDoubtThatMan“ schreibt nostalgisch: „Ich habe tatsächlich Tränen in den Augen. Vor 10 Jahren suchte ich nach GTA 6-Videos auf YouTube, und mein dummes 12-jähriges Ich glaubte alles, was ich sah.“

„ElectricFeel703“ meint: „Es ist verrückt, wie gut sie das Aussehen und die Atmosphäre von Miami getroffen haben.“

Auch kleine Details, die im Trailer zu sehen sind, werden schwärmerisch hervorgehoben, etwa vom Reddit-User „NegKDRatio“, der schreibt: „Ich liebe diese kaputte Brücke. Das wird ein Spaß auf dem Motorrad (darüberzufahren)“

Typisch für die Reihe fühlen sich einheimische Spieler, in diesem Fall aus Miami, sofort wohl, „FiresiteRS“ dazu: „Da ich mein ganzes Leben in Miami verbracht habe, ist es sehr interessant, im Trailer Orte zu sehen, die mir bekannt vorkommen.“

Man ist sich auf Reddit einig: Die Spielwelt kann schon im ersten Trailer überzeugen und macht Lust auf mehr. Besonders die grafische Umsetzung und die Fülle an kleinen Details lassen vergangene GTA-Städte wie San Andreas oder Los Santos vergessen, und erzeugen schon jetzt eine riesige Erwartungshaltung.

Nur einige wenige, kritische Stimmen warnen auf Reddit vor zu hohen Erwartungen. Der User „BocaDelIguana“ meint etwa, dass die Spieler sich nicht mehr als eine einzelne, große Stadt samt Umland erwarten sollten.

In den kommenden Content-Häppchen, die uns Rockstar Games bis zum Release zuwerfen wird, dürften wir immer weitere Aspekte von Leonida und der Hauptstadt Vice City kennenlernen. Ob die Metropole samt Umland letztlich den hohen Erwartungen standhalten kann, wird sich erst zur Veröffentlichung des Spiels zeigen.

Wie findet ihr die neue Map? Gefällt euch der Trailer generell? Wir haben die ersten Reaktionen zusammengetragen.