Trotz GTA 6 bekommt das GTA Online in wenigen Tagen ein dickes Update – Das steckt in Bottom Dollar Bounties

Wie sieht die Zukunft von GTA Online aus? Auch wenn wohl einige Spieler schon glaubten, dies sei das letzte Update für GTA Online, ist das nicht der Fall. Rockstar Games selbst veröffentlichte in ihrem Newswire-Blog (via rockstargames.com ), dass neue Drift- und Drag-Races, eine Vielzahl neuer Fahrzeuge und weitere neue Inhalte im Sommer und danach veröffentlicht werden sollen.

Auf X.com schreibt der Nutzer @smxo00: „Michael wird, in seinen eigenen Worten, ‚The Big One‘ am Ende des Online-Modus von GTA 5 sein.“

Das Update enthält neben den neuen Kopfgeld-Missionen auch neue Fahrzeuge für den Einsatz vom „LSPD Officer“ Vincent Effenburger. Das Update erscheint am 25. Juni auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, und PC.

