Gaming Guide
0

GTA 5: Alle Cheats auf PC für Waffen, Fahrzeuge und mehr – Was ist mit Geld?

Patrick Patrick Freese Lesezeit 3 Minuten
gta 6 leak leaker will jetzt noch geld titel

Alle Cheats für GTA 5 (Grand Theft Auto V) auf dem PC. Nutzt diese Codes für alle Waffen, Godmode, Geld, Autos, Fahndungslevel und weitere Spielereien.

Inhaltsverzeichnis:

Update, 15. Oktober 2026: Wir haben ein Inhaltsverzeichnis ergänzt und den Beitrag strukturell leicht angepasst.

Was sind das für Codes? Cheat-Codes gehören schon seit vielen Jahren zu der DNA der Grand-Theft-Auto-Serie. Im Singleplayer von GTA 5 auf dem PC gibt es viele Cheats, mit denen ihr Spaß haben könnt oder sehr stark werdet. Dazu auch explosive Munition oder ganz besondere Fahrzeuge.

In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Cheats auf dem PC. Spielt ihr auf der Konsole, dann findet ihr bei uns auch:

GTA 5: Alle Cheats auf dem PC

CheatCodeWort-Befehl
Alle Waffen + Munition1-999-8665-87Toolup
Betrunken werden1-999-547-861Liquor
Explosive Nahkampfangriffe1-999-4684-2637Hothands
Explosive Munition (Bang Bang)1-999-444-439Highex
Fahndungslevel erhöhen1-999-3844-8483Fugitive
Fahndungslevel senken1-999-5299-3787Lawyerup
Fallschirm erhalten1-999-759-3483Skydive
Feuergeschosse (Brand-Munition)1-999-462-363-4279Incendiary
Himmelsturz
(Ihr werdet in die Luft teleportiert)		1-999-759-3255Skyfall
Maximale Gesundheit + Rüstung1-999-887-853Turtle
Regisseur-Modus starten1-999-5782-5368/
Rutschautos1-999-7669-329Snowday
Schnelleres Laufen1-999-228-8463Catchme
Schnelleres Schwimmen1-999-4684-4557Gotgills
Schwerkraft reduzieren1-999-356-2837Floater
Spezialfähigkeit laden1-999-769-3787Powerup
Supersprung
(Sprung-Taste gedrückt halten
für höhere Sprünge)		1-999-467-8648Hoptoit
Unverwundbarkeit (Godmode)1-999-724-654-5537Painkiller
Wetter ändern1-999-625-348-724Makeitrain
Zeitlupen-Modus
(3 Stufen)		1-999-332-3393Slowmo
Zeitlupe nur beim Zielen
(3 Stufen)		1-999-3323-393Deadeye
Fahrzeuge
BMX Fahrrad1-999-226-348Bandit
Buzzard Kampfhubschrauber1-999-2899-633Buzzoff
Musclecar Duke O’Death1-999-3328-4227Deathcar
Duster (Düngerflugzeug)1-999-3597-7729Flyspray
Golfwagen (Caddy)1-999-4653-461Holein1
Limousine1-999-8463-9663Vinewood
Motorcross-Motorrad (Sanchez)1-999-633-7623Offroad
Motorrad PCJ1-999-633-7623Rocket
Müllwagen Trashmaster1-999-8727-433Trashed
Sportwagen Pfister Comet1-999-266-38Comet
Sportwagen Rapid GT1-999-727-4348Rapidgt
Stuntflugzeug1-999-227-678-676Barnstorm
Wasserflugzeug1-999-398-4628Extinct
U-Boot1-999-282-2537Bubbles
Video starten
GTA Online – Trailer zum Update „Agent of Sabotage“

Wie kann ich Cheats in GTA 5 auf PC eingeben?

Cheats eingeben auf PC: Öffnet im Singleplayer-Modus auf dem PC das Handy (Pfeil nach oben) und wählt dann „Kontakte“. Drückt jetzt einmal die Leertaste und ihr könnt eine Nummer eintippen.

Jetzt gebt ihr in der Auswahl der Rufnummer einfach die Nummer des Cheats aus unserer Übersicht an (ohne Bindestriche) und klickt auf Anrufen. Wollt ihr einen Cheat wiederholen, wählt ihr als Nummer einfach den Stern *.

Alternativ könnt ihr die Cheats auf dem PC auch als Buchstaben eingeben. Drückt dafür auf eurer Tastatur die Taste links neben der 1 (In der Regel ist es der Circumflex). Schon öffnet sich die Eingabeaufforderung, in der ihr einzelne Cheats eintippen könnt.

GTA-5-Supersprünge-Cheat
Der Supersprünge-Cheat
GTA-5-Alle-Waffen-Cheat
Cheat für alle Waffen
GTA-5-Buzzard-Cheat
Der Buzzard-Cheat

Tipp: Speichert vor dem Nutzen von Cheats euren Spielstand ab. Denn wenn ihr einmal einen Cheat genutzt habt, könnt ihr auf dem Speicherstand keine Erfolge und Trophäen mehr erhalten. Dazu müssen die Cheats wieder deaktiviert sein.

Gibt es Cheats für GTA Online? Nein, es gibt keine Cheat-Codes für GTA Online. Hacker nutzen Mod-Menüs, um sich illegale Vorteile in der Online-Welt zu verschaffen. Doch die sind verboten und können zum Account-Bann führen. So steuerten Hacker schon mal diesen lächerlich großen Transformer in einer Online-Session.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
GTA Online: Crossplay zwischen PC, PlayStation und Xbox möglich?
von Patrick Freese
GTA Online: Crossplay zwischen PC, PlayStation und Xbox möglich?
Mehr zum Thema
GTA Online: Exotische Exportliste – Hier findet ihr die Autos
von Patrick Freese
GTA Online: Exotische Exportliste – Hier findet ihr die Autos
Mehr zum Thema
GTA Online: Immobilien wie Häuser und Garagen verkaufen – Geht das?
von Patrick Freese
GTA Online: Immobilien wie Häuser und Garagen verkaufen – Geht das?

Was ist mit Geld-Cheats für GTA 5?

Leider gibt es keine Cheats, die euch Geld in GTA 5 bringen. Dafür könnt ihr mit Heists oder dem Handel von Aktien euer virtuelles Konto ordentlich pushen.

Wer Geld im Multiplayer verdienen will, der hat dafür viele unterschiedliche Möglichkeiten. Die besten und lukrativsten haben wir für euch aufgelistet: 13 Wege, um in GTA Online schnell viel Geld zu verdienen