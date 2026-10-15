GTA 5: Alle Cheats auf PC für Waffen, Fahrzeuge und mehr – Was ist mit Geld?

Alle Cheats für GTA 5 (Grand Theft Auto V) auf dem PC. Nutzt diese Codes für alle Waffen, Godmode, Geld, Autos, Fahndungslevel und weitere Spielereien.
Inhaltsverzeichnis:
Was sind das für Codes? Cheat-Codes gehören schon seit vielen Jahren zu der DNA der Grand-Theft-Auto-Serie. Im Singleplayer von GTA 5 auf dem PC gibt es viele Cheats, mit denen ihr Spaß haben könnt oder sehr stark werdet. Dazu auch explosive Munition oder ganz besondere Fahrzeuge.
In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Cheats auf dem PC. Spielt ihr auf der Konsole, dann findet ihr bei uns auch:
GTA 5: Alle Cheats auf dem PC
|Cheat
|Code
|Wort-Befehl
|Alle Waffen + Munition
|1-999-8665-87
|Toolup
|Betrunken werden
|1-999-547-861
|Liquor
|Explosive Nahkampfangriffe
|1-999-4684-2637
|Hothands
|Explosive Munition (Bang Bang)
|1-999-444-439
|Highex
|Fahndungslevel erhöhen
|1-999-3844-8483
|Fugitive
|Fahndungslevel senken
|1-999-5299-3787
|Lawyerup
|Fallschirm erhalten
|1-999-759-3483
|Skydive
|Feuergeschosse (Brand-Munition)
|1-999-462-363-4279
|Incendiary
|Himmelsturz
(Ihr werdet in die Luft teleportiert)
|1-999-759-3255
|Skyfall
|Maximale Gesundheit + Rüstung
|1-999-887-853
|Turtle
|Regisseur-Modus starten
|1-999-5782-5368
|/
|Rutschautos
|1-999-7669-329
|Snowday
|Schnelleres Laufen
|1-999-228-8463
|Catchme
|Schnelleres Schwimmen
|1-999-4684-4557
|Gotgills
|Schwerkraft reduzieren
|1-999-356-2837
|Floater
|Spezialfähigkeit laden
|1-999-769-3787
|Powerup
|Supersprung
(Sprung-Taste gedrückt halten
für höhere Sprünge)
|1-999-467-8648
|Hoptoit
|Unverwundbarkeit (Godmode)
|1-999-724-654-5537
|Painkiller
|Wetter ändern
|1-999-625-348-724
|Makeitrain
|Zeitlupen-Modus
(3 Stufen)
|1-999-332-3393
|Slowmo
|Zeitlupe nur beim Zielen
(3 Stufen)
|1-999-3323-393
|Deadeye
|Fahrzeuge
|BMX Fahrrad
|1-999-226-348
|Bandit
|Buzzard Kampfhubschrauber
|1-999-2899-633
|Buzzoff
|Musclecar Duke O’Death
|1-999-3328-4227
|Deathcar
|Duster (Düngerflugzeug)
|1-999-3597-7729
|Flyspray
|Golfwagen (Caddy)
|1-999-4653-461
|Holein1
|Limousine
|1-999-8463-9663
|Vinewood
|Motorcross-Motorrad (Sanchez)
|1-999-633-7623
|Offroad
|Motorrad PCJ
|1-999-633-7623
|Rocket
|Müllwagen Trashmaster
|1-999-8727-433
|Trashed
|Sportwagen Pfister Comet
|1-999-266-38
|Comet
|Sportwagen Rapid GT
|1-999-727-4348
|Rapidgt
|Stuntflugzeug
|1-999-227-678-676
|Barnstorm
|Wasserflugzeug
|1-999-398-4628
|Extinct
|U-Boot
|1-999-282-2537
|Bubbles
Wie kann ich Cheats in GTA 5 auf PC eingeben?
Cheats eingeben auf PC: Öffnet im Singleplayer-Modus auf dem PC das Handy (Pfeil nach oben) und wählt dann „Kontakte“. Drückt jetzt einmal die Leertaste und ihr könnt eine Nummer eintippen.
Jetzt gebt ihr in der Auswahl der Rufnummer einfach die Nummer des Cheats aus unserer Übersicht an (ohne Bindestriche) und klickt auf Anrufen. Wollt ihr einen Cheat wiederholen, wählt ihr als Nummer einfach den Stern *.
Alternativ könnt ihr die Cheats auf dem PC auch als Buchstaben eingeben. Drückt dafür auf eurer Tastatur die Taste links neben der 1 (In der Regel ist es der Circumflex). Schon öffnet sich die Eingabeaufforderung, in der ihr einzelne Cheats eintippen könnt.
Tipp: Speichert vor dem Nutzen von Cheats euren Spielstand ab. Denn wenn ihr einmal einen Cheat genutzt habt, könnt ihr auf dem Speicherstand keine Erfolge und Trophäen mehr erhalten. Dazu müssen die Cheats wieder deaktiviert sein.
Gibt es Cheats für GTA Online? Nein, es gibt keine Cheat-Codes für GTA Online. Hacker nutzen Mod-Menüs, um sich illegale Vorteile in der Online-Welt zu verschaffen. Doch die sind verboten und können zum Account-Bann führen. So steuerten Hacker schon mal diesen lächerlich großen Transformer in einer Online-Session.
Was ist mit Geld-Cheats für GTA 5?
Leider gibt es keine Cheats, die euch Geld in GTA 5 bringen. Dafür könnt ihr mit Heists oder dem Handel von Aktien euer virtuelles Konto ordentlich pushen.
Wer Geld im Multiplayer verdienen will, der hat dafür viele unterschiedliche Möglichkeiten. Die besten und lukrativsten haben wir für euch aufgelistet: 13 Wege, um in GTA Online schnell viel Geld zu verdienen
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