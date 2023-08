GTA 5: Alle Cheats auf PC für Waffen, Fahrzeuge und mehr – Was ist mit Geld?

Alle Cheats für GTA 5 (Grand Theft Auto V) auf dem PC. Nutzt diese Codes für alle Waffen, Godmode, Geld, Autos, Fahndungslevel und weitere Spielereien.

Was sind das für Codes? Cheat-Codes gehören schon seit vielen Jahren zu der DNA der Grand-Theft-Auto-Serie. Im Singleplayer von GTA 5 auf dem PC gibt es viele Cheats, mit denen ihr Spaß haben könnt oder sehr stark werdet. Dazu auch explosive Munition oder ganz besondere Fahrzeuge.

In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Cheats auf dem PC. Spielt ihr auf der Konsole, dann findet ihr bei uns auch:

Wie kann ich Cheats in GTA 5 auf PC eingeben?

Cheats eingeben auf PC: Öffnet im Singleplayer-Modus auf dem PC das Handy (Pfeil nach oben) und wählt dann „Kontakte“. Drückt jetzt einmal die Leertaste und ihr könnt eine Nummer eintippen.

Jetzt gebt ihr in der Auswahl der Rufnummer einfach die Nummer des Cheats aus unserer Übersicht an (ohne Bindestriche) und klickt auf Anrufen. Wollt ihr einen Cheat wiederholen, wählt ihr als Nummer einfach den Stern *.

Alternativ könnt ihr die Cheats auf dem PC auch als Buchstaben eingeben. Drückt dafür auf eurer Tastatur die Taste links neben der 1 (In der Regel ist es der Circumflex). Schon öffnet sich die Eingabeaufforderung, in der ihr einzelne Cheats eintippen könnt.

Der Supersprünge-Cheat Cheat für alle Waffen Der Buzzard-Cheat

Tipp: Speichert vor dem Nutzen von Cheats euren Spielstand ab. Denn wenn ihr einmal einen Cheat genutzt habt, könnt ihr auf dem Speicherstand keine Erfolge und Trophäen mehr erhalten. Dazu müssen die Cheats wieder deaktiviert sein.

Gibt es Cheats für GTA Online? Nein, es gibt keine Cheat-Codes für GTA Online. Hacker nutzen Mod-Menüs, um sich illegale Vorteile in der Online-Welt zu verschaffen. Doch die sind verboten und können zum Account-Bann führen. So steuerten Hacker schon mal diesen lächerlich großen Transformer in einer Online-Session.

GTA 5: Alle Cheats auf dem PC

Cheat Code Wort-Befehl Alle Waffen + Munition 1-999-8665-87 Toolup Betrunken werden 1-999-547-861 Liquor Explosive Nahkampfangriffe 1-999-4684-2637 Hothands Explosive Munition (Bang Bang) 1-999-444-439 Highex Fahndungslevel erhöhen 1-999-3844-8483 Fugitive Fahndungslevel senken 1-999-5299-3787 Lawyerup Fallschirm erhalten 1-999-759-3483 Skydive Feuergeschosse (Brand-Munition) 1-999-462-363-4279 Incendiary Himmelsturz

(Ihr werdet in die Luft teleportiert) 1-999-759-3255 Skyfall Maximale Gesundheit + Rüstung 1-999-887-853 Turtle Regisseur-Modus starten 1-999-5782-5368 / Rutschautos 1-999-7669-329 Snowday Schnelleres Laufen 1-999-228-8463 Catchme Schnelleres Schwimmen 1-999-4684-4557 Gotgills Schwerkraft reduzieren 1-999-356-2837 Floater Spezialfähigkeit laden 1-999-769-3787 Powerup Supersprung

(Sprung-Taste gedrückt halten

für höhere Sprünge) 1-999-467-8648 Hoptoit Unverwundbarkeit (Godmode) 1-999-724-654-5537 Painkiller Wetter ändern 1-999-625-348-724 Makeitrain Zeitlupen-Modus

(3 Stufen) 1-999-332-3393 Slowmo Zeitlupe nur beim Zielen

(3 Stufen) 1-999-3323-393 Deadeye Fahrzeuge BMX Fahrrad 1-999-226-348 Bandit Buzzard Kampfhubschrauber 1-999-2899-633 Buzzoff Musclecar Duke O’Death 1-999-3328-4227 Deathcar Duster (Düngerflugzeug) 1-999-3597-7729 Flyspray Golfwagen (Caddy) 1-999-4653-461 Holein1 Limousine 1-999-8463-9663 Vinewood Motorcross-Motorrad (Sanchez) 1-999-633-7623 Offroad Motorrad PCJ 1-999-633-7623 Rocket Müllwagen Trashmaster 1-999-8727-433 Trashed Sportwagen Pfister Comet 1-999-266-38 Comet Sportwagen Rapid GT 1-999-727-4348 Rapidgt Stuntflugzeug 1-999-227-678-676 Barnstorm Wasserflugzeug 1-999-398-4628 Extinct U-Boot 1-999-282-2537 Bubbles

Was ist mit Geld-Cheats für GTA 5?

Leider gibt es keine Cheats, die euch Geld in GTA 5 bringen. Dafür könnt ihr mit Heists oder dem Handel von Aktien euer virtuelles Konto ordentlich pushen.

Wer Geld im Multiplayer verdienen will, der hat dafür viele unterschiedliche Möglichkeiten. Die besten und lukrativsten haben wir für euch aufgelistet.

