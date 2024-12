Spieler erhoffen sich von GTA 6 eine Sache, doch genau die ist laut eines Entwicklers nur sehr schwer gut umzusetzen

Ein ehemaliger Rockstar-Entwickler erklärt, warum sich ein Wunsch aus der Community für GTA 6 nur sehr schwer richtig gut umsetzen lässt. Er verweist dabei auf GTA San Andreas und GTA 4.

Worum geht es und wer ist der Entwickler? Obbe Vermeij war 14 Jahre bei Rockstar und hat als Technical Director an GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas und GTA 4 gearbeitet. Auf X wurde der Veteran vor einigen Tagen gefragt, ob es beim derzeitigen Stand der Technik möglich sei, in GTA 6 viele erkundbare Innenbereiche anzubieten. Viele Spieler würden sich das wünschen.

Vermeij räumt in seiner Antwort (via X) ein, dass man die Einschätzung haben könne, so etwas sei machbar. Seiner Meinung nach gibt es hier jedoch eine Herausforderung, welche die Umsetzung sehr schwer macht:

Man könnte denken, dass das möglich sein müsste. Das Problem mit prozedural generierten Innenräumen ist aber, dass sie sich oft ein bisschen gleich anfühlen. Wir haben das schon einmal für San Andreas und GTA 4 ausprobiert, aber letztendlich die Idee aufgegeben.

Der erste Trailer zu GTA 6 macht Lust auf mehr:

Weniger ist mehr

Was bedeutet das? Wenn es um ein Spiel mit den Dimensionen eines GTA-Teils geht, hat man zwei Möglichkeiten:

Man bringt in der Spielwelt bestimmte Elemente (wie Innenräume) in großer Zahl unter, muss diese dann aber aufgrund des enormen Umfangs zu einem guten Teil prozedural generieren lassen, wodurch sich diese oftmals generisch anfühlen.

Man entscheidet sich dazu, diese Elemente stattdessen von Hand zu designen, kann dann aber nur eine kleine Zahl von beispielsweise erkundbaren Innenbereichen anbieten.

Ein aktuelles Beispiel dafür findet ihr in Elden Ring. Im Hauptspiel gab es eine recht große Zahl von Dungeons, die aber nur wenige Design-„Themen“ besaßen und sich schnell gleich angefühlt haben. In der Erweiterung Shadow of the Erdtree verstecken sich indes deutlich weniger Dungeons, doch bieten diese dafür mehr Besonderheiten.

Da Obbe Vermeij an der Entwicklung von GTA 6 nicht beteiligt ist und seine Einschätzung auf den Erfahrungen mit San Andreas und Teil 4 beruhen, kann es natürlich dennoch sein, dass GTA 6 viele von Hand designte Innenbereiche bekommen könnte. Wenn jemand die Team-Stärke, das Geld und die Ambitionen hat, um so etwas in hoher Qualität abzuliefern, dann Rockstar: Hacker enthüllt Irrsinns-Summe, die GTA 6 schon gekostet hat – Angeblich 4-mal teurer als Red Dead Redemption 2