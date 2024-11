GTA 6 kann Red Dead Redemption 2 mit einem Feature übertrumpfen, sagt ein ehemaliger Rockstar-Entwickler

Mit Red Dead Redemption 2 ist Rockstar Games 2018 ein viel gelobtes Meisterwerk gelungen. Dennoch könnte GTA 6 eine der größten Stärken des Actionspiels noch besser machen.

Es gibt vieles, was das Red Dead Redemption 2 (kurz RDR2) wirklich gut macht. Eine spannende Geschichte mit emotionalen Wendepunkten, starke Charaktere mit eindeutigen Lebenszielen und natürlich die immersive, stets lebendig wirkende Open-World. Die Wertungen von RDR2 auf Metacritic sprechen für sich: 97 auf PS4, 97 auf Xbox und 93 auf dem PC. Doch ein ehemaliger Entwickler glaubt, GTA 6 könnte mit einem Feature noch besser sein als das „Wild West“-Spiel von Rockstar Games.

Die Welt von GTA 6 könnte noch lebendiger werden

Was könnte GTA 6 besser machen? Der ehemalige Rockstar-Mitarbeiter und GTA-Entwickler Ben Hinchliffe sagt, dass GTA 6 eine noch lebendigere und immersivere Welt haben könnte, als Red Dead Redemption 2.

Hinchliffe erzählt in einem Interview mit IGN, dass das NPC-Verhalten ein großer Aspekt bei der Entwicklung von RDR war, denn die verschiedenen Personen in den Städten sollten noch realistischer sein. Insgesamt sollte sich die Welt des Spiels mehr wie eine „lebende, atmende Welt“ anfühlen, weil die Städte kleiner sind und eine geringe Bevölkerungsdichte haben.

Basierend auf seinen Erfahrungen in der Spieleentwicklung glaubt Hinchliffe, dass GTA 6 das Cowboy-Epos in dem Punkt sogar übertreffen kann: „Von einem theoretischen Standpunkt aus betrachtet und wenn man das Budget und die Teamgröße hat, sehe ich keinen Grund, warum man das [Red Dead Redemption 2]-Niveau an NPC-Interaktion nicht auch in einem viel größeren Spiel haben könnte“.

Von wem stammen die Aussagen? Ben Hinchliffe ist ein Spieleentwickler, der von 2009 bis 2022 bei Rockstar Games tätig war. Dort hat er an Spielen wie GTA 5, L.A. Noire und Red Dead Redemption 2 gearbeitet (via MobyGames). Bei GTA 5 war er beispielsweise für das Erstellen von Aktivitäten in der Open-World zuständig.

Heute ist er Lead-Designer bei dem englischen Spieleentwickler „Just Add Water Development“, der sich vorrangig auf die Entwicklung von Virtual-Reality spezialisiert hat. Von ihnen stammen Spiele wie Sniper Elite VR und Doctor Who: The Edge of Reality.

