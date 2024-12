Fans von GTA 6 warten seit Monaten auf einen neuen Trailer und schieben Frust – Jetzt äußert sich der Boss dazu

Seit dem ersten Trailer zu GTA 6 im Dezember 2023 ist jetzt schon über ein Jahr vergangen und es gibt kaum Neuigkeiten zum Spiel. In einem Interview auf Youtube spricht der Take-Two CEO Strauss Zelnick über den Frust der Fans über fehlende Infos und das lange Warten.

Was sagt der Chef? In einem Interview auf Youtube mit Conner Mather spricht der CEO von Take-Two Strauss Zelnick über seine Arbeit und sein Leben, aber auch speziell über GTA 6. Er sagt, er versteht, dass die Fans etwas frustriert sind, weil Rockstar sich recht bedeckt hält, was das Game angeht.

Aber gleichzeitig sei es auch die Philosophie der Firma, zu warten, bis ein Titel bereit ist , bevor sie das Game veröffentlichen. Die Entwickler bei Rockstar würden versuchen, etwas zu erschaffen, was es vorher noch nicht so gab:

Unsere Teams konzentrieren sich auf das, was neu ist und woran sie noch gar nicht gedacht haben. Ihr denkt, ihr würdet euch auf etwas Bestimmtes freuen, aber es ist viel größer und viel besser und aufregender und schöner, als ihr euch je vorstellen konntet.

Einen ersten Eindruck der Vision, die Zelnick hier beschreibt, könnt ihr euch mit dem ersten Trailer zum Game machen:

GTA 6 ist das Warten wert

Was hat Zelnick noch zu sagen? Conner Mather spricht im Interview auch die hohen Erwartungen der Fans an. Zelnick erklärt, dass sie sich dessen absolut bewusst seien.

Die größten (Gaming-)Hits seien aber die, die nicht auf etwas basieren, sondern neue, überraschende Elemente mit sich bringen: Ihr habt das hier erwartet, aber das, was es wird, ist viel größer und viel besser und viel schöner .

Fan-Feedback sei sehr wichtig, aber man könne sich nicht nur auf die Daten verlassen. Game-Entwicklung sei nicht nur ein Business, es sei Kunst und Emotion. Auf eine andere Frage hin erklärt er, dass die Entwickler bei Rockstar auch sehr kreativ arbeiten würden. Man dürfe nicht nur auf die vergangenen Erfolge und die Zahlen schauen, sondern brauche auch kreative Freiheit.

Auf die Frage hin, wie Zelnick GTA 6 beschreiben würde, sagt er: Ich denke, [GTA 6] wird außergewöhnlich und ist das Warten wert. Das Spiel würde atemberaubend werden.

Wie steht es um das Release von GTA 6? Aktuell ist die Veröffentlichung von GTA 6 für Q3 2025 angesetzt, also Juli bis September. Der Release-Zeitraum ist aber keinesfalls festgesetzt. Im September 2024 gingen die ersten Gerüchte um, das Spiel könnte sogar erst 2026 erscheinen.

Tatsächlich hat Rockstar Games ihre Spiele in der Vergangenheit immer wieder verschoben: GTA 5 erschien sechs Monate später als geplant. Red Dead Redemption 2 sogar ein ganzes Jahr. Mit der Aussage von Strauss Zelnick, dass die Entwickler mit der Veröffentlichung warten wollen würden, bis das Game bereit ist, bestärkt der CEO seine Entwickler.

In der Vergangenheit wurden immer wieder Spiele veröffentlicht, denen noch ein paar Jahre Entwicklung gutgetan hätten. 2021 brachte CD Projekt Red Cyberpunk 2077 in einem extrem verbuggten Zustand raus. Erst 2023, mit dem Release des DLCs, war die Entwicklung vollends abgeschlossen. Trotzdem gab es vor kurzem noch einen neuen Patch. Die Developer werden ihr nächstes Spiel, Witcher 4, vermutlich wirklich erst veröffentlichen, wenn es soweit ist. Mehr zu diesem Game, lest ihr hier: The Witcher 4 ist trotz des Titels keine Fortsetzung, doch von Geralt müsst ihr euch nicht vollends verabschieden