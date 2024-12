Ein Bericht sagt voraus, wie viel Geld GTA 6 zum Release einbringen wird

Wohl kaum ein Spiel wird so sehnsüchtig erwartet wie GTA 6, die Fortsetzung des Action-Epos von Rockstar. Laut Prognosen soll es einer der größten Entertainment-Releases aller Zeiten werden und Milliarden von US-Dollar einbringen.

So erfolgreich soll GTA 6 werden: Der Titel von Rockstar könnte zum geplanten Release im Herbst 2025 auf PlayStation und Xbox mehr als eine Milliarde US-Dollar allein in Vorbestellungen einbringen. Die Einnahmen in den ersten 12 Monaten nach der Veröffentlichung sollen bei 3,2 Milliarden $ liegen, das prognostiziert die Analyse-Seite DFC Intelligence.

Das wäre also doppelt so viel, wie der Vorgänger GTA5 2013 einfahren konnte und würde auch große Film-Releases aus dem Jahr 2024 in den Schatten stellen (via 3D Juegos).

Außer diesem Trailer weiß man bislang wenig über GTA 6.

Eine der größten Veröffentlichungen aller Zeiten?

Woher kommen die Zahlen? Die Summen stammen aus einer Vorhersage von DFC Intelligence, einer Seite für Marktanalyse, die sich mit digitalen Medien beschäftigt. Veröffentlicht wurden sie in der Financial Times, die auch mit Strauss Zelnick, dem Chef von GTA-Publisher Take-Two sprachen.

„Ich rufe nie den Sieg aus, bevor er eingetreten ist“, so der CEO. „Dennoch glaube ich, dass Rockstar Games wieder einmal etwas absolut Phänomenales abliefern wird. […] Die Vorfreude ist auf jeden Fall groß.“

„Vorfreude“ dürfte noch untertrieben sein, immerhin warten Gamer seit mehr als 10 Jahren auf eine Fortsetzung von GTA 5. Der erste und bisher einzige Trailer zum Nachfolger, der ein Gangster-Pärchen im Stil von Bonnie und Clyde zeigt, wurde seit seiner Veröffentlichung am 5. Dezember 2023 über 230 Millionen Mal auf YouTube angesehen.

Auch an anderer Stelle glaubt man an den Erfolg von GTA 6. „Wir glauben, dass es eine der größten Entertainment-Veröffentlichungen aller Zeiten werden, nicht nur im Bereich der Spiele, sondern für alle Arten von Medien“, meint Yoshio Osaki, CEO von IDG Consultig – einer Berater-Firma mit Gaming-Fokus. „Die angestaute Nachfrage ist größer als alles, was wir bisher gesehen haben.“

Gut für die ganze Industrie

Die Financial Times betont jedoch auch, dass es sich bei GTA 6 um eine Ausnahme-Erscheinung in der Spiele-Industrie handelt, die 2024 von Studio-Schließungen und Entlassungen geprägt war.

Seit 2022 haben mehr als 33.000 Menschen ihren Job in der Spiele-Industrie verloren, davon knapp 15.000 allein im Jahr 2024. Ein Mann hat es sich jedoch zur Aufgabe gemacht, ihnen zu helfen.

Auch Take-Two kündigte 2024 große Sparmaßnahmen an und wollte bis zum Jahresende etwa 5 % der Belegschaft entlassen, etwa 600 Angestellte.

Zelnick gibt zu, von dem Rückgang der Nachfrage überrascht gewesen zu sein. „Alle von uns in der Industrie mussten etwas umstrukturieren. […] Wir haben uns mit unseren Erwartungen an das Wachstum ein wenig übernommen.“

Für 2025 ist er jedoch optimistisch: „Es ist viel zu früh, um zu glauben, dass diese [Konsolen-]Generation reif ist, oder ihren Höhepunkt erreicht hat. […] Die Nachfrage der Verbraucher steigt auf breiter Front. Und die [Spiele-]Industrie, angeführt von uns, hat einen fantastischen Release-Zeitplan im Jahr 2025 und darüber hinaus. […] Wenn ein Unternehmen einen Hit landet, profitiert oft die gesamte Branche davon.“

Nicht jeder ist so zuversichtlich, denn andere Analysten glauben, dass die Ausgaben der Verbraucher für Video-Spiele im kommenden Jahr nicht im gleichen Maß steigen werden, wie die Ausgaben der Gaming-Industrie, um diese Inhalte zu produzieren. Ausreißer wie GTA 6 oder die erwartete Switch 2 von Nintendo könnten das nicht ausgleichen.

So oder so zeichnet sich jedoch ab, dass 2025 ein entscheidendes Jahr für die Spiele-Industrie werden wird.

Tatsächlich ist GTA 6 so groß, dass es unerwartete Auswirkungen auf die Spiele-Industrie hat. So vermutet Branchen-Insider Jason Schreier, dass wir wegen GTA 6 länger auf die Release-Termine von anderen Spielen warten müssen: Rockstar sorgt schon jetzt für Nervosität bei der Konkurrenz – Obwohl es noch keinen Release-Termin gibt