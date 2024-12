Nintendo Switch 2: Neuer Leak gibt eindeutigen Hinweis, mit welchem Spiel die Konsole starten könnte

Seit Monaten kursieren haufenweise Leaks um den Release der Nintendo Switch 2, also des Nachfolgers von Nintendos erfolgreicher Handheld-Konsole. Offizielle Infos wie ein Reveal- oder gar Release-Datum gibt es nicht. Jetzt gab jedoch ein Leak einen Hinweis, mit welchem Spiel die Konsole starten könnte.

Was ist das für ein Leak? Ein am 17. Dezember 2024 auf X.com geteilter Leak gibt neue Infos zu den angeblichen Bauteilen der Switch 2 und zeigt obendrein Zubehör, das für die Konsole erscheinen soll.

Ein gezeigtes Zubehör ist beispielsweise ein Lenkrad, in das ihr einen Joycon einlegen könnt, um diesen zum Lenken in Rennspielen zu verwenden. Ein ähnliches Lenkrad gibt es bereits für die Switch 1 und gab es auch schon bei der Nintendo Wii.

Ebenso zeigt der Leak eine Art Controller-Halterung für einen einzelnen Joycon, bei dem der Stick allerdings in einer ungewöhnlichen mittleren Position ist.

Hier könnt ihr die geteilten Bilder auf X.com sehen:

Schickt euch Nintendo auf der Switch 2 wieder auf die Rennpiste?

Mit welchem Spiel könnte die Switch 2 starten? Ihr werdet es euch sicherlich auch schon gedacht haben: Das Lenkrad-Zubehör könnte andeuten, dass ein neuer Ableger von Mario Kart veröffentlicht werden könnte – und da das Lenkrad-Zubehör anscheinend bereits in Produktion ist, dürfte ein mögliches Mario Kart 9 auch recht früh im Lebenszyklus der Switch 2 releast werden.

Generell ist davon auszugehen, dass die Switch 2 mit einem großen, prestigeträchtigen Titel erscheint. Besonders die großen Nintendo-Franchise gelten als wahrscheinlich, also Mario, Pokémon und Zelda. Die Switch 1 erschien gemeinsam mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild am 3. März 2017.

Breath of the Wild erhielt allerdings erst im Mai 2023 mit Tears of the Kingdom einen Nachfolger:

Wie wahrscheinlich ist der Leak? Bislang hat Nintendo keine offiziellen Infos zu den kommenden Spielen der Switch 2 oder mögliches Zubehör veröffentlicht. Generell warten wir immer noch auf eine richtige Ankündigung der Switch 2 – also mehr als nur der Post vom japanischen Nintendo-Account auf X.com Anfang November 2024.

Ihr solltet also jeden Leak und jedes Gerücht zu der Konsole mit einer gewissen Skepsis betrachten. Es gibt keine Hinweise oder Anhaltspunkte, die verraten, wie realistisch ein Leak ist.

Da Mario Kart 8 aber schon 2014 veröffentlicht wurde und sogar noch für die Wii U erschien, ist es durchaus denkbar, dass im Lebenszyklus einer möglichen Switch 2 ein neues Mario Kart erscheint. Mit insgesamt 64 Millionen verkauften Einheiten (via Nintendo.com) ist Mario Kart 8 Deluxe nicht nur eines der meistverkauften Nintendo-Spiele aller Zeiten, die Reihe ist damit auch groß genug, um den Release einer neuen Konsole einzuleiten.

Nintendo hat die Switch 2 zwar noch mit einem Trailer oder ähnlichem angekündigt, doch der Präsident des Unternehmens, Shuntaro Furukawa, hat im November 2024 in einem QnA bereits von einem „Nachfolgemodell“ der Konsole gesprochen und erklärt, dass ihr nicht mit Lieferschwierigkeiten rechnen müsst: Nintendos Präsident versichert, dass es ganz einfach wird, eine Nintendo Switch 2 zu bekommen