Das Nintendo Network wurde offiziell abgeschaltet, doch ein einziger Nutzer blieb 200 weitere Tage online

Auch ein anderer Spieler kämpfte gegen die Abschaltung der Server durch Nintendo und blieb weiterhin online. Dabei weiß der Spieler selbst nicht so recht, warum er überhaupt noch online ist und warum ihn Nintendo nicht schon lange von den Servern gekickt hat. Mehr dazu lest ihr direkt auf MeinMMO: Nintendo schaltete Splatoon ab – Ein unbeugsamer Spieler bleibt einfach online, hält die Server live

In einem Interview mit GamesRadar sagte er zu Beginn seines Tests, dass er nie daran geglaubt habe, dass das überhaupt funktionieren würde. So meinte er:

Was war der Trick dahinter? Der Trick dahinter bestand aus einem inoffiziellem Patch, den der Nutzer Fishguy6564 auf seinem Gerät einsetzte. Denn dieser Patch verhinderte das automatische Schließen der Spiellobby. Durch den Einsatz von Bots, die endlos gegeneinander Rennen fuhren, wurde eine kontinuierliche Aktivität in der Lobby simuliert. Diese technische Lösung ermöglichte es, die Serververbindung weit über das offizielle Ende hinaus aufrechtzuerhalten.

Fan von Halo übertreibt es total: Arbeitet in seiner Garage 10 Jahre lang an einem Killer-Fahrzeug

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Was war das für ein Netzwerk? Am 9. April 2024 schaltete Nintendo das Nintendo Network ab. Hierbei handelte es sich um einen Online-Dienst, der im Jahr 2012 gestartet war. Dank des Netzwerks konnte man in bestimmten Spielen einen Online-Modus auf dem Nintendo 3DS und auf der Wii U verwenden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to