Nintendo schaltete Splatoon ab – Ein unbeugsamer Spieler bleibt einfach online, hält die Server live

Nintendo beendet langsam aber sicher den Online-Support ihrer Multiplayer-Spiele auf älteren Konsolen. Zuletzt traf es die Online-Multiplayer-Infrastruktur von Splatoon. Doch ein letzter unbeugsamer Spieler bleibt einfach online und hält die Server weiterhin live.

Was ist Splatoon? Splatoon ist ein Third-Person-Shooter von Nintendo für die hauseigenen Plattformen wie die Wii U und die Nintendo Switch. Ihr steuert darin sogenannte Inklinge und Oktolinge und verschießt Tinte statt Patronen.

Das Spiel verfügt über eine Einzelspielerkampagne, sowie einen lokalen Koop- und Online-Multiplayer-Modus. Im Standardmodus online ist es euer Ziel, möglichst viel Fläche des Spielfelds mit der Farbe eures Teams einzufärben. Das Team, mit der meisten eingefärbten Fläche, gewinnt schließlich.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum aktuellsten Game der Reihe ansehen:

Splatoon 3 Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Menschen im Krieg gegen die KI – Regisseur von Star-Wars-Hit bringt nächsten SciFi-Kracher Autoplay

Welche Server wurden abgeschaltet? Das erste Splatoon erschien 2015 für die Wii U. 2017 folgte Splatoon 2 schon für die Nintendo Switch und aktuell könnt ihr bereits Splatoon 3 zocken.

Nintendo beendet aktuell die Online-Multiplayer-Unterstützung für alle Spiele auf Wii U und Nintendo 3DS. Vor ca. zwei Tagen schaltete der Publisher entsprechend die Server für das originale Splatoon für Wii U ab. Damit sollte der Online-Multiplayer des Games nicht mehr spielbar sein.

Der Letzte unbeugsame Octoling hält die Server live

Wie kann der Spieler noch online sein? X.com-User Lcd101 spielt nach eigenen Angaben nach wie vor den eigentlich beendeten Online-Multiplayer von Splatoon: Am 9. April um kurz vor 3 Uhr nachts deutscher Zeit zockte er noch ein letztes Match.

Lcd101 ging aber nicht offline, sondern blieb auch weiterhin in der Lobby – Anscheinend in der Hoffnung, weitere Spieler zu finden, obwohl die Server schon down sein sollten.

Seither updated der Spieler regelmäßig auf X.com seinen aktuellen Status. Noch um ca. 8 Uhr des 10. April 2024 ist er live:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was ist das Geheimnis? So ganz genau scheint der Spieler selbst nicht zu wissen, weshalb er noch online ist. Während er in den ersten Stunden nach der Server-Abschaltung noch Matches fand, ist es mittlerweile ruhig um ihn geworden.

Allerdings spielt Lcd101 nicht wie zu erwarten wäre auf einer Wii U, sondern zockt Splatoon via eines Emulators auf einem Steam Deck. Laut einem Post wollte er das originale Game schon immer unterwegs zocken, weswegen er alle Daten seiner Wii U auf das Steam Deck rüberschob.

Tatsächlich ist es wohl einigen Spielern möglich, ihre Games weiter auf den offiziellen Servern zu spielen, solange sie nicht nach dem Shutdown offline gehen. Allerdings gibt es auch verschiedene Emulatoren- und Mod-Kombinationen für Wii-U-Spiele, die Alternativen zum Zocken auf Nintendo-Servern anbieten.

Wahrscheinlich ist Lcd101 aber noch tatsächlich via der Nintendo-Server online, auch wenn diese offiziell schon abgeschaltet sind. Externe Server sind vermutlich noch von mehreren gleichzeitigen Spielern bevölkert, während es auf Nintendos mittlerweile sehr ruhig geworden ist – Immerhin findet Lcd101 nun keine Mitspieler mehr.

Nintendo ist einer der Game-Publisher, die es absolut ungern sehen, wenn ihre Spiele nicht wie von ihnen vorgesehen gezockt werden. Zuletzt verklagte die Firma sogar einen Emulator für Switch-Spiele.