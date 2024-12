Die 5 wichtigsten Produkte von Twitch-Streamern 2024 im Ranking

Als erfolgreicher Twitch-Streamer darf eins nicht fehlen: ein eigenes Produkt. Egal ob eine kurzzeitige Kooperation mit eigener Edition des jeweiligen Produktes oder gleich ein eigenes Unternehmen, viele Influencer bauen sich so ein zweites Standbein auf. MeinMMO stellt euch die 5 wichtigen Produkte von Streamern aus dem Jahr 2024 vor und bewertet sie nach Kontroverse.

Was ist das für ein Ranking? Wir haben uns 5 Produkte von bekannten Twitch-Streamern angeschaut und stellen sie euch hier vor. Dabei haben wir auch bei bereits bekannten Marken neue Sorten oder Produkte miteinbezogen.

Anschließend haben wir die Produkte danach bewertet, was für eine große Kontroverse das Produkt ausgelöst hat und wie sehr Communitys darauf reagiert haben.

Disclaimer: Dieses Ranking ist nicht allzu ernst zu nehmen. Die Kontroversen oder Meinungen der Community sagen nichts über die Qualität der Produkte aus.

Auch Twitch-Streamer Trymacs ist Teil dieser Liste. Wir stellen seine Karriere in unserem Video vor:

Platz 5: Loops bei VITA VATE von Elias, Sidney Friede und Niklas-Wilson

Veröffentlichung : November 2024

: November 2024 Preis: 14,99 Euro bis 27,99 Euro

Ursprünglich wurde VITA VATE als eine gesunde Alternative zu Softdrinks gelauncht. Das Getränk ist ein Mineralwasser, das mit vielen Vitaminen versetzt ist. Doch seit dem Vitaminwasser ist viel passiert.

Es gibt mittlerweile ein Kaugummi dazu und dieses Jahr sind die VITA VATE Loops dazu gekommen. Ein Müsli, welches es in drei verschiedenen Geschmackssorten gibt: Choco-Caramel, Cinnamon und Strawberry Cheesecake.

Das Müsli scheint gut zu laufen. Sowohl Probierpakete, als auch die großen Packungen sind in dem Shop ausverkauft. Die Produkte sind nicht nur im eigenen VITAVATE-Onlineshop zu kaufen, sondern auch bei unter anderem EDEKA, Kaufland und Rewe.

In unserem Ranking schaffen es die Loops nur auf Platz 5, da kein großer Aufschrei um dieses Produkt kam. Allgemein scheint die Marke so unschuldig zu sein, wie es nur geht.

Die drei Twitch-Streamer haben es geschafft, eine Marke und dazugehörige Produkte auf den Markt zu bringen, die einer Kontroverser fern bleiben.

Platz 4: Knabe Malz von HandOfBlood

Veröffentlichung : März 2024

: März 2024 Preis: ca. 1,25 Euro pro 0,5 l

Mit dem Werbespruch „Erst knackt’s, dann knallt’s“ veröffentlichte Twitch-Streamer und YouTuber HandOfBlood sein Getränk Knabe Malz.

Bei Knabe Malz handelt es sich um ein Malzgetränk, das in seiner Aufmachung an ein Bier erinnern soll. HandOfBlood, in seiner Rolle als Präsident Knabe, ist das Gesicht des Getränks.

So wurde Knabe Malz im März 2024 angekündigt:

HandOfBlood hatte zum Launch mit nur wenig Backlash zu kämpfen. Einige aus der Community kritisierten das Branding rund um das Getränk. Das Malzgetränk wurde teilweise so dargestellt, als wenn es Alkohol enthalten würde.

Neben diesen wenigen Stimmen gab es nur wenig Kritik und die Community nahm das Produkt größtenteils positiv auf. Deswegen ein wohl verdienter Platz 4 in unserem Ranking.

Platz 3: HAPPY CHIPS von Trymacs und Knossi

Veröffentlichung : September 2024

: September 2024 Preis: ca. 2,29 Euro pro 150 g

Im Zuge der schon etablierten Pizza-Marke HAPPY SLICE haben die Twitch-Streamer Trymacs und Knossi ihre eigene Chipsmarke HAPPY CHIPS gelauncht. Es gibt sie in drei Sorten: Gesalzen, Paprika und Sour Cream & Onion. Ab Ende November kamen zwei weitere Sorten hinzu: Tasty Trüffel und Extra Cheese.

Hier könnt ihr euch ein Video zu Happy Chips anschauen:

HAPPY CHIPS musste einiges an Kritik einstecken. Einmal wurde der Marke kein Ideenreichtum vorgeworfen, schließlich gab es nur drei Standardsorten und als zweites wurde ein bestimmtes Marketingvideo kritisiert.

Trymacs veröffentlichte auf seinem Kanal ein Video, in dem er von seinem Bruder und seinem Twitch-Kollegen Chefstrobel geprankt wurde. Seine Community unterstellte ihm jedoch, dass das Video gestellt sei und dies auch offensichtlich zu sehen war.

In unserem Ranking ist HAPPY CHIPS somit auf Platz 3. Diese Kontroversen lassen sich noch verkraften.

Platz 2: Goodie – Fibii Edition Orange-Minze

Veröffentlichung : Juni 2024

: Juni 2024 Preis: 0,79 Euro pro 0,5 l

Twitch-Streamerin Fibii hat in Zusammenarbeit mit Goodie eine eigene Sorte an Eistee herausgebracht. Die Fibii-Edition ist eine Mischung aus aufgebrühtem Grüntee mit Orange- und Minzgeschmack versetzt. Dabei soll es weniger Zucker im Vergleich zu anderen herkömmlichen Eistees enthalten.

Der Eistee hatte jedoch gleich mehrere Kritikpunkte. Die Marke Slotea, die hinter dem Produkt steht und auch unter anderem für den BraTee zuständig ist, ist nicht unbedenklich. So verleiten sie ihre Käufer mit QR-Codes auf den Packungen zu Gewinnspielen.

Gerade für Kinder stellt das eine Gefahr dar, da sie so an eine Glücksspiel-Mechanik herangeführt werden. Das bunte Design der Goodie-Fibii-Edition lässt darauf schließen, dass sich das Getränk vorwiegend an Kinder richtet.

Außerdem wurde kritisiert, dass Fibii mit einer weiteren Eisteesorte den Markt nicht sonderlich bereichert. Zahlreiche Influencer haben bereits einen Eistee oder ein ähnliches Getränk auf den Markt gebracht.

Da die Kritik stark vertreten war, unter anderem unter dem Ankündigungsvideo auf YouTube, schafft es Fibii mit ihrer Eisteesorte bei uns auf Platz 2.

Platz 1: Neue Sorten Gönrgy von MontanaBlack

Veröffentlichung : Februar, Juni und November 2024

: Februar, Juni und November 2024 Preis: ca. 1,49 Euro pro 0,5 l

Die Marke Gönrgy von MontanaBlack existiert seit Sommer 2023. Ein Energydrink, der zuckerfrei ist, aber trotzdem einen süßen Geschmack hat.

Zur Veröffentlichung gab es drei Sorten: Raspberry Cheesecake, Blueberry Coconut und Tropical Exotic. Gönrgy ist bei allen großen Supermärkten und auch vielen Tankstellen verfügbar.

Im Jahr 2024 sind einige Sorten dazu gekommen:

Sweet Lemon

Juneberry Jam

White Peach

Arctic Ice

Kaktus Kick

Pflaume Zimt

Tropical Guave

Hier probierte Zarbex die neuesten Sorten von Gönrgy:

Gönrgy kann sich vor Kontroversen kaum retten. Man hat das Gefühl, dass jede Ankündigung direkt einen Shitstorm auslösen könnte.

Die Energydrinks werden kritisiert, da sie an die junge Zuschauerschaft von MontanaBlack vermarktet wird. Ein Energydrink sollte erst ab 16 Jahren getrunken werden, viele in MontanaBlacks Zielgruppe haben dieses Alter jedoch noch nicht erreicht.

JZudem wurde jüngst Twitch-Streamer Zarbex dafür kritisiert, dass er nun der erste Markenbotschafter des Energydrinks ist.

MontanaBlack als der Schöpfer der Marke wirft durch seine kontroversen Aktionen und Aussagen immer wieder ein schlechtes Licht auf sein eigenes Produkt. Sobald er selbst kritisiert wird, ist die Kritik an seinem Produkt ebenfalls nicht fern.

Der Energydrink von MontanaBlack besetzt in unserem Ranking verdient den ersten Platz. So viele Kontroversen rund um Produkt und Twitch-Streamer gibt es bei keinem anderen Produkt.

Gönrgy hat es als Produkt von MontanaBlack nicht leicht. Vor allem das Fahrverhalten des Twitch-Streamers wird immer wieder kritisiert: Twitch: Das Fahrverhalten von MontanaBlack wird kritisiert – „Habe Clip bei der Führerschein-Stelle angezeigt“