26-Jähriger startet nach 5 Jahren, in denen kaum wer zuschaut, auf Twitch richtig durch – Jetzt hat Zarbex Ärger

2024 war im deutschen Twitch bislang das Jahr von Zarbex. Nachdem er jahrelang nur wenige Zuschauer erreicht, gelang dem 26-Jährigen im Sommer 2024 endlich der lang ersehnte Durchbruch. Mit einer schamlosen Offenheit und cleveren Kooperationen ist Zarbex der Favorit auf den Titel „Newcomer des Jahres“ im deutschen Twitch, aber jetzt hat er die erste Delle im steilen Aufstiegsjahr. Eine Kooperation mit MontanaBlack stößt vielen sauer auf.

Wer war Zarbex jahrelang? Zarbex begann auf Twitch im Januar 2018, war aber jahrelang relativ erfolglos, obwohl er schon seit 2021 viel streamt.

2021 schauten ihm, obwohl er 1600 Stunden live war, nur etwa 70 Leute im Schnitt zu. Damals zeigte er vor allem Gaming-Content: Rust, Grand Theft Auto IV, etwas Valorant. Auch 2022 blieb der Erfolg aus: 100 Leute schauten ihm Schnitt zum, obwohl er 1.700 Stunden abriss.

Wie er später erzählte, war das eine harte Zeit. Eine gute Partie war er in den Augen seiner Freundin 2021 jedenfalls nicht – als “Irgend’nen Obdachlosen” bezeichnete sie ihn später.

2023 stellte Zarbex seinen Content auf Just Chatting um und damit ging es langsam nach oben, 320 Zuschauer erreichte er. Zu der Zeit war Zarbex aber immer noch der Außenseiter, der von außen auf die großen Jungs schaute und auf dessen Kosten gerne Gags gemacht wurden. So spielte er eine unglückliche Rolle im Gamescom-Drama um Filow , was ihm heute noch peinlich ist.

Wenn es für Zarbex so weitergeht, ist er bald unter ihnen:

Schamlos und vulgär – und genau damit erfolgreich

Wann startete er richtig durch? Der Aufstieg von Zarbex begann im Sommer 2024. Plötzlich erreichte er mehr als 5.000 Zuschauer, seine Clips gingen herum, er war überall und verdiente alleine über Twitch Subs plötzlich ein Vermögen.

Das liegt auch daran, wie gut Zarbex vernetzt ist, so sieht ihn man häufig in Zusammenarbeit mit Streamern wie Schradin oder Papaplatte. Er ist unterhaltsam, hat einen überraschenden Humor und ist schlagfertig. Am besten funktioniert er tatsächlich im Duo mit dem früheren TV-Moderator Schradin, über den er ständig den Kopf schütteln kann.

Zarbex ist mit einer Art schamlosen Offenheit erfolgreich. Er macht häufig Gags auf seine eigenen Kosten, ist dabei vulgär und obszön und lässt sich von Freundin oder Mama dafür tadeln:

Ein typischer Satz von ihm ist etwa „Ich kacke länger als ich ficke“ – dafür bekam er auf Twitter fast 10.000 Likes.

Für „Der weibliche Orgasmus? Nicht meine Abteilung Schätzchen“ gab es fast 14.000 Herzchen.

Mittlerweile ist es auch eine selbst erfüllende Prophezeiung. Dass er so erfolgreich ist und soviel Geld verdient, mit dem er nie gerechnet hat, ist immer wieder Thema in seinen Streams.

Zarbex als Markenbotschafter von Gönergy

Das wird jetzt kritisiert: Vor knapp einer Woche wurde bekannt, dass Zarbex der erste Markenbotschafter von MontanaBlacks Energy-Drink Gönergy ist. Schon zuvor hatte er häufiger mit dem relevantesten Streamer Deutschlands zusammengearbeitet, der gleichzeitig aber auch einer der umstrittensten ist.

Gönergy stellt Zarbex als „Newcomer des Jahres vor“, etwas ironisch, wenn man bedenkt, dass er schon so lange auf Twitch aktiv ist (via instagram).

Doch die Zusammenarbeit mit MontanaBlack löst jetzt unter seinen Fans eine hitzige Diskussion aus:

Für manche geht MontanaBlack gar nicht, der sei “problematisch”. Man ist enttäuscht von Zarbex, der bislang immer für “gute Werte” stand.

Einige kritisieren Zarbex, er hätte sich verkauft, und MontanaBlack werde ihn “genauso” ausnutzen wie frühere Freunde

Andere sagen: Er soll sein Ding machen und das Geld mitnehmen. Ob jetzt von Holy oder anderen Parttnern, sei auch egal

Wiederum andere gratulieren Zarbex zu dem Gegenwind, jeder, der “von links gecancelt wurde” habe in letzter Zeit stark davon profitiert.

Zarbex zwischen “Brandsafe” und “Vulgär”

Das steckt dahinter: Im Groben unterscheidet man aus Sicht der Werbe-Industrie zwischen zwei Sorten Streamern, vorausgesetzt sie haben eine gewisse Größe erreicht und sind für Werbetreibende relevant:

Wer “family-friendly” oder “brand-safe” ist, der kommt für Werbung mit großen Konzernen infrage, wo das dicke Geld verdient wird. Das sind Leute, die nicht kontrovers sind. Diese Streamer kommen auch für Exklusiv-Deals infrage. Sie sind das “Gesicht” einer Plattform. YouTube hat über Jahre viele solcher “brandsafe” Streamer von Twitch abgeworben.

Auf der anderen Seite sind Streamer, die kontroverse Sachen machen, die sich zu Politik äußern, die Glücksspiel betreiben oder nackte Haut zeigen. Streamer, die kontroverse Produkte werben – die allgemein nicht so viel Wert darauf legen, nirgendwo anzuecken. Viele dieser Streamer sind in den letzten Jahren zu Kick gewechselt.

MontanaBlack ist einer der wenigen Beispiele, der trotz kontroversen Auftritten als Aufsteller im REWE steht. Er selbst betont daher auch immer wieder, wie sehr er sich geändert hat und dass er nun 0sein besserer Mensch und vernünftig sei.

Das Spannende ist hier, dass Zarbex in den Augen seiner Fans für “gute Werte” steht und für “Family-Friendly” gehalten wird.

Aber er macht gleichzeitig Gags darüber macht, ins Waschbecken zu onanieren und wird von seiner eigenen Mutter als “altes Schwein” wird. Der ideale Kandidat für die nächste Werbe-Buchung von Coca-Cola und McDonalds dürfte Zarbex nicht sein, da steht ihm eher das Tor zu Gönergy offen: Vor 3 Jahren hatte er keinen Cent, heute macht Zarbex richtig viel Geld auf Twitch – Seine Freundin fragt sich, was passiert ist