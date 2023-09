Twitch-Streamer dürfen nicht in die Lounge der gamescom: Rufen später „Skandal“ – Fielen sie auf Angeber rein?

Auf der gamescom 2023 gab es Ärger um die „Lounge“ von Red Bull. Dort durften nicht alle Influencer hinein. Vor allem die Twitch-Streamer Kuchen.tv und Scurrows fühlten sich trotz großer Reichweite ausgeschlossen. In der Folge echauffierten sich beide Streamer über einen Skandal um den GTA-Streamer „Filow“: Der soll persönlich ungeliebte Gäste von der Lounge ausgeschlossen haben. Es wurden Videos gedreht und „Skandal“ gerufen. Wie Filow später erklärte, war das aber nur Angeberei. Er habe gar nicht die Position, jemanden auszuschließen.

Worüber ärgerten sich die Streamer?

In einem Twitch-Stream von Scurrows von der gamescom 2023 kann man sehen, wie er und die befreundeten Content-Creators Kuchen.tv und Tobias Huch im „normalen“ Influencer-Bereich der gamescom sitzen und sich gegenseitig damit aufziehen, dass sie keinen Zugang zur „Red Bull Lounge“ haben.

Denn um in den Bereich zu kommen, wo es auch was zu essen und trinken gibt, benötigte man eine spezielle Zulassung, die keiner von den 3 erhalten hat: Obwohl zumindest Scurrows und Kuchen.tv eine beträchtliche Reichweite auf Twitch und Social Media aufweisen.

Offenbar sind sie wegen ihres umstrittenen Rufs von Red Bull aber nicht akkreditiert worden. Damit ziehen sie einander auf. Aus einem ähnlichen Grund hat Kuchen.tv auch keine Partnerschaft mit Twitch. Der Streamer ist Twitch “zu reaktionär”.

„Wir sind die einzigen realen Influencer”

Das sagen sie im Twitch-Stream:

Scurrows wundert sich, warum Tobias Huch nicht in die Lounge dürfe. Immerhin sage der doch, es gäbe „35.000 Geschlechter.“

Kuchen.tv folgert: „Wir sind die einzigen realen Influencer. Das sieht man daran, dass wir hier chillen, nicht in der Red Bull Lounge.“

Man einigt sich dann darauf, wer in die Red Bull Lounge komme, sei „umstritten“ – außer HoneyPuu, die sei cool. Kuchen.tv schlägt vor, zu viert in die Red Bull Lounge zu stürmen, sicher könne man dort nur maximal drei aufhalten.

Die Stimmung ist zwar launig, aber es scheint, dass die drei etwas daran zu knabbern haben, nicht in diese Lounge zu dürfen. Es ist ein präsentes Gesprächsthema, vor allem weil Kuchen.tv offenbar Hunger hat, es im normalen Influencer-Bereich aber nichts zwischen die Zähne gibt.

Streamer behauptet: Er habe einen anderen von der Liste streichen lassen

Was war das für ein Skandal? Nach der gamescom veröffentlichte der Streamer Cisko G. ein Video, in dem er sagte, er habe zuerst eine Zusage bekommen und dürfe in die Red Bull Lounge, sei dann aber später ausgeladen worden.

In einem Podcast hatte der GTA-Streamer Filow angedeutet, er sei dafür verantwortlich, dass Cisko G. von der Liste gestrichen wurde:

Er wurde initial angenommen. Dann hab ich den Namen gelesen. Dann wurd’ er abgelehnt.

Als Grund führte Filow an, Cisko G. passe nicht zum Werte-System und mache nur “Troll-Scheiße.”

“HEFTIGER SKANDAL”

Das war die Reaktion der Streamer: Kuchen.tv veröffentlichte zeitnah ein Video: „HEFTIGER SKANDAL in der RED BULL LOUNGE auf der GAMESCOM“, in dem er das Verhalten von Filow anprangere. Filow habe mit Cisko G. gar nichts zu tun gehabt, beide seien nur einmal bei einem Rust-Turnier aneinander geraten.

Auf YouTube sprach KuchenTV über Cisko G. und die Red Bull-Lounge auf der Gamescom

Kuchen.tv interpretierte die Ausladung von Cisko G. nun als “Rache-Aktion” von Filow.

So jemand dürfe niemals so viel Macht erhalten:

Warum darf ein Filow sowas bei euch bestimmen. Wie kann sowas klargehen?

MontanaBlack reagierte wiederum auf das Video von KuchenTV und erhöhte die Reichweite zusätzlich:

Das Video von Kuchen.tv erhielt 342.000 Aufrufe (01.09.2023)

Die Reaktion von MontanaBlack kam auf 605.518 Anrufe (01.09.2023)

Scurrows und Tobias Huch nahmen das Statement ebenfalls für voll und echauffierten sich auf Twitter: Das sei ein ekelhafter Move von Red Bull. Die würden sich als „Moralinstanz feiern“ und machten Schmutzaktionen, so Scurrows.

Scurrows kündigte an, seinen Anwalt damit zu beauftragen, Red Bull darüber zu informieren, dass „selbst großen Creatorn“ der Zugriff verwehrt wurde (via twitter).

LOL was ein ehrenloser ekelhafter Move von @redbullGER



Dicka die denken echt die sind die Moralinstanz und feiern sich dafür auch noch für solche ausgrenzenden Schmutzaktionen.



Wartet ab wenn ich wenn live komme und Videos/TikTok dazu hochlade.



Widerlich. https://t.co/aQ56VxPX6v — Scurrows (@Scurrows) August 27, 2023

Skandal stellte sich als peinliche Angeberei von Filow heraus

Was war das Problem? Keiner der drei schien sich ernsthaft zu fragen, ob es überhaupt glaubhaft ist, dass ein mittelgroßer Twitch-Streamer so viel Einfluss auf Red Bull hat, dass er bestimmen kann, wer in die Lounge darf und wer nicht.

Denn das wäre ein absolutes unprofessionelles Verhalten von Red Bull.

Der „HEFTIGE SKANDAL“ entpuppte sich später als reine Aufschneiderei von Filow. Der gestand nach dem Shitstorm: Er habe sich nur wichtig machen wollte. Er habe sich cooler und wichtiger fühlen wollen, als er sei. Er habe gar nicht die Position, Leute ein- oder auszuladen. Dafür sei die zuständige Agentur verantwortlich.

Was er getan habe, sich mit dem Ausschluss von Cisko G. zu brüsten, sei einfach nur unglaublich peinlich und cringe.

"Weißt du wer die Liste macht?"

"Ich mach die Liste"

"Er kommt hier nicht rein" pic.twitter.com/219tJ8p5Je — simply (@simplyyy_yy) August 27, 2023 Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von Twitter Inhalten widerrufen

Streamer lassen Statement nicht zählen

Wie reagieren die Twitch-Stremer? Die haben auch über dieses Statement Videos und Tweets gemacht. Doch scheinen sie die eigentlich schlüssig klingende Erklärung “Ich wollte mich wichtiger machen, als ich bin” nicht ernst zu nehmen.

Scurrows sagt, Filow schiebe alles aufs Management. Er fragt: Wen glaube er damit zu verarschen?

Filow gibt ein Statement ab und schiebt alles aufs Managment (1UP).

Er tut so, als hätte er mit dem diskriminierenden Ausschluss nichts zu tun 😂

Wen will der verarschen hahaha



Und er entschuldigt sich, aber nur öffentlich. Nicht bei den Betroffenen. 😂😂😂



Hahahahahaha — Scurrows (@Scurrows) August 29, 2023

Auch Kuchen.tv hat ein erneutes Video zum “schlechten Statement” von Filow herausgebracht, auf das MontanaBlack prompt reagierte.