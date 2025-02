Trymacs schimpft auf Twitch über Pech beim Pokémon TCG, hält plötzlich eine der seltensten Karten in der Hand

Der Hamburger Maximilian „Trymacs“ Stemmler hat im Stream auf Twitch Pokémon-Packs geöffnet und hatte dabei ziemlich Pech. Mitten in einer Schimpftirade erlebte er jedoch eine positive Überraschung.

Was war das für eine Situation? Zu den beliebtesten Inhalten des Twitch-Streamers Trymacs gehört das Öffnen von Packs mit Pokémon-Karten. Über die Jahre hat er mehr als 130.000 Euro dafür ausgegeben.

Am 27. Januar 2025 veranstaltete der Streamer ein Opening der neuen Erweiterung Prismatische Evolutionen, in dem sich alles um das niedliche Evoli und seine vielfältigen Entwicklungen dreht. Dabei handelt es sich um eine so beliebte Edition, dass ein Shop im Vorfeld den Verkauf stoppte. Für Trymacs wurde es ein regelrechtes Wechselbad der Gefühle.

Besonders seltene Exemplare aus Sammelkarten-Spielen können richtig viel Geld wert sein.

Streamer ist mitten in Schimpf-Tirade, als sich sein Glück wendet

Wie lief das Opening? Zunächst eher schleppend. Trymacs zog zwar ein paar hübsche Artworks, Fullarts, ex-Monster und einige der besonderen „Reverse Pokéball“-Karten, der große Hit war jedoch nicht dabei. Der Streamer hatte es natürlich auf die Stars der Erweiterung abgesehen, die alternativen Artworks zu Evoli und seinen Entwicklungen.

Davon gibt es insgesamt 9. Doch da die Erweiterung nicht auf klassische Display-Boxen setzt, sondern auf Trainer-Boxen mit nur jeweils 9 Boostern, sind die begehrten Karten gar nicht so leicht zu bekommen.

Trymacs ätzte schon: „Ja okay, nice. Also wir haben bis jetzt 250 Euro ausgegeben und haben schon 0 von 9. Das ist doch ganz geil. Wenn das so weiter geht, ist ja perfekt. Das wär dann ja ein übertrieben nicer Abend.“

Die Stimmung wurde auch im weiteren Verlauf nicht wirklich besser. Zwischenbilanz: Packs für 1.600 Euro geöffnet und das Highlight war eine Karte im Wert von etwa 28 Euro.

Nach etwa 2,5 Stunden hatte Trymacs sich so richtig in Rage geredet. Er schimpfte: Das Set sei zwar unglaublich schön, die Chancen auf gute Karten dafür aber richtig mies. Noch nie habe es in einem Set schlechtere Pullrates gegeben.

Als der Streamer gerade erklärt, dass es in 30 Jahren noch nie so „beschissene Pullrates“ gegeben habe, hält er plötzlich die Illustrationskarte des Fan-Lieblings Nachtara in der Hand. Dabei handelt es sich um die wertvollste Karte des Sets (via Pokézentrum).

Trymacs kann sein Glück im Unglück kaum fassen: Die ganze Zeit habe er nichts Ordentliches gezogen, nur um dann gleich die beste Karte zu bekommen.

Den Stream-Ausschnitt könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie viel ist die Karte nun wert? Der Wert einer solchen Sammelkarte hängt maßgeblich von ihrem Zustand ab, dafür muss sie erst bewertet werden. Eine makellose „PSA 10“ ist die Karte laut Trymacs schon für 7.000 Euro verkauft worden.

Der Streamer erkennt aber sofort, dass sein Exemplar diese Wertung wohl nicht erreichen wird. Dennoch dürften gut 1.000 Euro drin sein, sollte er sich entschließen, sie zu verkaufen (via ebay). Kein Wunder, dass ihm sichtlich die Hände zitterten, als er die Karte in ihre Hülle verfrachtete.

Das Fazit des Streamers bleibt am Ende trotz Mega-Hit nüchtern: Es sei zwar ein wunderschönes Set, aber die tollen Karten würde niemand ziehen.

Der Streamer sagt seinen Zuschauern auch unmissverständlich: Packs zu öffnen sei „zu 90 % Verlust.“ Wenn man eine bestimmte Karte möchte, solle man sie sich einfach kaufen. Das Aufmachen sei nur „fürs Feeling“.

Dass er das Geld mit den gezogenen Karten nicht unbedingt wieder reinbekommt, ist für Trymacs allerdings einkalkuliert: Er verdient mit dem Content, der aus solchen Openings entsteht. Andere Verluste dürften deutlich mehr weh tun: „Ist verjährt, krieg ich nicht wieder“ – Trymacs fällt nach 3 Jahren auf, dass ihm Unternehmen 240.000 € schulden