Spieler entdeckt eine Pokémon-Karte in einem alten Buch, für die Sammler bis zu 10.000 Euro zahlen

Sammler können mit alten Pokémon-Karten unglaublich hohe Preise erzielen. Ein zufälliger Fund eines Pokémon-Fans könnte ihn nun etwas reicher machen.

Um was für einen Fund geht es? Ein User berichtet auf Reddit, dass er eine seltene Pokémon-Karte in einem alten Buch gefunden habe. Er muss die Karte vor 20 Jahren als Lesezeichen genutzt und in dem Buch vergessen haben.

In dem Forum zeigt er stolz, um was für eine Karte es sich handelt: ein Glurak der ersten Edition in Holo-Optik. Um das wertvolle Gut zu schützen, hat er mittlerweile eine Hülle um die Karte gepackt. So schützt er sie vor Kratzern und Schmutz, damit sie nicht an Wert verliert. Denn je nach Zustand könnte sie einiges wert sein.

Wer lieber digitale Karten sammeln will, der könnte mit TCG Pocket seine Freude haben:

Pokémon-Karte stellt sich als wertvoller Fund heraus

Wie viel ist die Karte wert? Um den Wert einer Karte abzuschätzen, muss zunächst ihr Zustand überprüft werden. Es gibt unabhängige Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, den Zustand einer Karte abzuschätzen. Dabei richten sie sich nach einer Skala, die von 1 bis 10 reicht.

Bei einer 10 handelt es sich um eine Karte, die quasi frisch aus dem Drucker ist. Bei einer 1 kann die Karte wirklich nur noch als Lesezeichen verwendet werden, denn dann hat sie meistens erhebliche Mängel.

Laut Price Charting wird für ein Holo-Glurak beim Verkauf ein Preis von etwa 219 Euro gezahlt. Wer die Karte bewerten lässt, kann mit einem Preis von rund 9.764 Euro rechnen. Vor wenigen Jahren hätte er vermutlich noch etwas mehr Geld dafür bekommen: Eine ähnliche Karte eines Gluraks der allerersten Edition brachte 2022 noch 407.000 Euro ein, aktuell ist sie nur noch 163.000 Euro wert (via Infinite TCGPlayer).

Allerdings stammt das hier gezeigte Glurak aus der zweiten Kartenedition, weshalb sie von sich aus schon weniger wert ist. Doch so oder so kann sich der Reddit-User über einen tollen Fund freuen.

Was sagen andere zu seinem Fund? Der glückliche Finder der Pokémon-Karte denkt, dass er damals ein dummes Kind gewesen sei. Er versteht vermutlich nicht, wie man als Kind so dumm sein und eine heute wertvolle Karte als Lesezeichen verwenden konnte.

Doch andere User sprechen ihm Mut zu und behaupten, dass er sogar ein geniales Kind gewesen wäre. Immerhin habe er die Karte so lange Jahre aufbewahrt und nicht zu einem niedrigeren Preis verkauft oder gegen anderes Spielzeug eingetauscht.

Von dem ersten Entwurf einer neuen Pokémon-Karte bis hin zum finalen Design gibt es mehrere Schritte. MeinMMO-Autor Max Handwerk durfte hinter die Kulissen schauen und verrät, wie der Entstehungsprozess einer neuen Karte abläuft: Wie entstehen neue Pokémon-Karten? Wir haben in Japan mit Künstlern und Testern gesprochen