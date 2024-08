Ein sehr unglückliches Ereignis in der Welt von Pokémon GO erlebte ein Trainer mit der wohl schlechtesten Wahl eines Zeitpunktes, um einen Meisterball zu nutzen. Wir stellen euch die Geschichte und die Kommentare der Community vor: „Ich möchte weinen“ – Trainer in Pokémon GO hat irres Glück bei einem Raid, verschwendet aber seinen Meisterball

Der Versand von Deutschland dorthin sowie die Retoure zu euch könnte den Gesamtpreis sicher auf an die 150 Euro steigern. Allein ein versichertes Paket in die USA kostet mit DHL fast einen Fünfziger . Dafür könnt ihr eine Menge neuer Päckchen mit Pokémon-Karten kaufen und auf euer Glück vertrauen.

Was genau nutzen die Sammler? Der übliche Weg in der Szene, um bei ungeöffneten Packs den Wert abzuschätzen, ist das Wiegen. Die Folie um seltene Karten im Inneren des Päckchens sorgt für Extra-Gewicht. Ab sofort ist es wohl möglich, nicht nur mit hoher Sicherheit festzustellen, ob eine seltene Karte im Päckchen ist, sondern exakt um welche es sich handelt. Das Zauberwort heißt: Computertomografie (CT).

Nur zu gern wüssten Sammler von Pokémon-Karten, was in ungeöffneten Packs steckt. Eine Technik aus der Medizin lässt euch ins Innere blicken.

