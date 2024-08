„Ich möchte weinen“ – Trainer in Pokémon GO hat irres Glück bei einem Raid, verschwendet aber seinen Meisterball

In Pokémon GO gibt es immer wieder Diskussionen, wann sich ein Meisterball lohnt. In einem aktuellen Fall auf Reddit sind sich aber wohl alle Trainer einig.

Was ist der Meisterball? Meisterbälle gibt es in Pokémon GO nur sehr selten und nur in bestimmten Events oder Zeiträumen. Bei diesem Ball handelt es sich um den ultimativen Ball, der eine 100%-ige Chance hat, ein Pokémon einzufangen.

Daher gibt es immer wieder Diskussionen, für welche Monster sich der Meisterball lohnt und für welche nicht. Dies hängt natürlich in erster Linie immer vom Trainer selber ab und ist daher individuell zu bewerten.

In einem aktuellen Fall auf Reddit zeigt ein Trainer jedoch, für welches Pokémon er seinen ersten Meisterball verschwendet hat. Und in diesem Fall war der Einsatz leider wirklich verschwendet.

100%-ige Fangchance, trotzdem Meisterball benutzt

Wofür hat der Trainer seinen Meisterball benutzt? Wie der Trainer in seinem Beitrag auf Reddit zeigt, hat er seinen ersten Meisterball für ein Lavados eingesetzt. Dies war jedoch kein normales Lavados, sondern ein Shiny-Lavados, welchem er am Ende eines Raids begegnet ist.

Dabei hat der Trainer eine wichtige Sache vergessen, die ihm wohl im Moment des Wurfs erst selbst wieder eingefallen ist: Legendäre Shiny-Pokémon, denen ihr in Raids begegnet, haben eine Chance von 100 %, von euch gefangen zu werden.

Solange ihr das Pokémon mit euren Bällen trefft und diese nicht daneben werft, wird das Shiny-Pokémon zu 100% in einem eurer geworfenen Bälle bleiben. Hierbei könnt ihr also problemlos auf die Premierbälle zurückgreifen, die ihr nach einem Raid erhaltet.

Daher lohnt es sich, bei solchen Pokémon Sananabeeren zu nutzen, um die Anzahl der Bonbons bei diesem sicheren Fang noch zu erhöhen.

Den Beitrag auf Reddit binden wir hier für euch ein:

Was sagt der Trainer dazu? Der Trainer selbst hat seinen Fehler eingesehen und betitelt den Beitrag entsprechend mit den Worten Ich möchte weinen (ich bin dumm) . Später im Beitrag gibt er außerdem in einem Kommentar an: Ich bin auch in Panik geraten .

Was sagt die Community dazu? Unter dem Beitrag lassen sich einige Kommentare finden, die sich auf seinen Screenshot oder das Lavados beziehen. Auch andere Geschichten von Trainern, die ihre Meisterbälle verschwendet haben, lassen sich hier finden.

Lol harter Schlag, aber wenigstens war es für ein cooles Pokemon , schreibt der Trainer osbohsandbros

, schreibt der Trainer osbohsandbros Wenigstens ist dein Bild wirklich gut , meint MrMalignance

, meint MrMalignance Falls es dich tröstet, ich habe das Kind meines Freundes auf meinem PoGO-Account spielen lassen, um sie vor dem Abendessen zu unterhalten. Sie haben meinen Masterball benutzt, um ein Digda zu fangen , kommentiert der Trainer Capital-Designer-385

, kommentiert der Trainer Capital-Designer-385 Nun….Wenigstens war der Screenshot cool , schreibt cjjones07

Was sagt ihr dazu? Ist euch sowas auch schon mal passiert? Schreibt uns eure Geschichten dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus. Ein anderer Fall, in dem sich der Einsatz des Meisterballs definitiv gelohnt hat, ist einem Vater passiert: 7-jähriger Trainer versucht verzweifelt, ein seltenes Monster zu fangen, da benutzt Papa den Meisterball.