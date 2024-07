Ein Reddit-Nutzer findet einen USB-Stick im Zug, traut sich ihn zu öffnen, doch der Inhalt enttäuscht

Ein USB-Stick liegt in einem Zug und lädt per Aufschrift dazu ein, seinen Inhalt zu kopieren und ihn weiterzugeben. Doch was sich darauf findet, enttäuscht auf vielen Ebenen.

Was ist auf dem USB-Stick? Die Auflösung hierzu findet ihr weiter unten, aber zunächst ist interessant, weshalb die Geschichte überhaupt so viel Aufmerksamkeit bekommt: Der BagarDoge sucht aus Neugier und Sorge nämlich nach Rat. Er postete auf Reddit das Bild eines USB-Sticks mit der Aufschrift „frei zu kopieren, dann weitergeben“.

Die Reddit-Community reagierte massenhaft:

Stand Mitte Juli 2024 beläuft sich die Zahl der Upvotes auf mehr als 20.000 und die der Kommentare auf fast 4.000.

Was schreiben die Reddit-Nutzer? Unter dem Post, in dem abseits der Frage nach Rat, auch nach Vermutungen gefragt wird, was bloß darauf sei, sammelten sich Ideen – und Vorschläge:

Wahrscheinlich ist es nur ein Mixtape von jemandem. (User Careless-Tradition73)

Ich arbeite in der IT-Sicherheit und bin recht zuversichtlich, dass eine Falle ist. Ich zahle Dir fünf Dollar und den Versand dafür. (Difficult_Advice_720)

Wahrscheinlich nur ein Marketing-Gag. Ich glaube, Nine Inch Nails haben vor etwa zehn Jahren etwas Ähnliches gemacht. (User Falkenmond79)

Letztendlich sollten sich aber alle Sorgen zwar als generell berechtigt erweisen, aber in diesem Fall als unnötig entpuppen. Allerdings macht sich, als der Finder in einem neuen Reddit-Post wenig später berichtete, was er fand, Ernüchterung breit – aber sie hatten auch Ideen, was unbedingt noch auf den Datenträger gehört. Der Finder selbst beschrieb seinen Emotions-Salat folgendermaßen:

Ich bin irgendwie enttäuscht, erleichtert und verwirrt zugleich.

Eine Schatzkiste mit Tücken

Was ist auf dem USB-Stick? Zwei Ordner beinhalten alle Inhalte des USB-Sticks. Der erste wurde “History” genannt, der zweite Videos.

History: Hierhinter verbirgt sich eine neue und in modernere Sprache übersetzte Version der Bibel im Audioformat. Enthalten sind das Neue sowie das Alte Testament. Abgerundet wird das durch eine Readme -Datei unbekannten Inhalts.

Hierhinter verbirgt sich eine neue und in modernere Sprache übersetzte Version der Bibel im Audioformat. Enthalten sind das Neue sowie das Alte Testament. Abgerundet wird das durch eine -Datei unbekannten Inhalts. Videos: In vier Unterordnern, die jeweils mit Jahreszahlen benannt sind, finden sich verschiedene Clips. Sie heißen beispielhaft: 100 Wunder in 100 Tagen , Emily wird getauft , Die Freude am Heilen oder Wunder in Valencia .

Wie reagieren die Leute auf Reddit? Abseits der Enttäuschung kamen aber viele auch auf recht ähnliche Ideen für die Fortsetzung der Geschichte dieses USB-Sticks. Um den Inhalt zu ergänzen, sollte der Finder insbesondere konkrete Literatur hinzufügen:

Pack Bücher über Atheismus drauf und reiche ihn weiter. thisguytruth, Reddit

Sollte ich einfach USB-Sticks an meine Geräte anschließen?

Sollte euch etwas Ähnliches passieren, steckt nicht einfach Datenträger am erstbesten USB-Slot an. Wenn ihr euch entschließt, nachzuschauen, dann nutzt ein möglichst für euch nutzloses und leeres Gerät – also ohne persönlichen Daten. Zudem sollte keinerlei Internet oder (W-)Lan oder sonstige Verbindung zu irgendetwas anderem an Elektronik bestehen – weder per Kabel, Stecker, noch drahtlos.

Was könnte passieren, wenn ich einen USB-Stick anschließe? Die Gefahr, die von unbekannten USB-Sticks ausgeht, ist vielfältig und kann unterschiedlichste Gestalten annehmen. Zum Beispiel:

Illegale Inhalte, durch deren Aufrufen oder spätestens kopieren ihr euch strafbar macht.

Schlicht verstörende Inhalte aller vorstellbarer Art, die ihr nicht mehr vergesst, habt ihr sie einmal gesehen.

Viren, Trojaner und Co., die sich unbemerkt installieren.

Ein sogenannter USB-Killer, der durch Hochspannungsimpulse irreparable Schäden an eurem Gerät anrichtet.

Deshalb lautet unser Tipp: Finger weg von unbekannten USB-Sticks, Festplatten oder sonstigen Speichermedien! Nutzt nur Datenträger, deren Besitzer ihr kennt und/oder anderweitig trauen könnt.

