Neue GPU für fast 2.000 Euro überhitzt wochenlang: Käufer schraubt sie auf und stellt fest, dass etwas Wichtiges fehlt

Auf Reddit zeigt ein Nutzer, welche fatalen Folgen mangelhafte Qualitätskontrolle in einer Grafikkarten-Fabrik haben kann.

Was war das Problem? Der Reddit-Nutzer kentukky hatte nach seinem bebilderten Bericht im Subreddit pcmasterrace wochenlang Überhitzungsprobleme mit seiner brandneuen RTX 4090 von Palit. Sie war für ihn augenscheinlich in keinster Weise so nutzbar, wie beabsichtigt.

Was hat der Support unternommen? Nach den Aussagen des Reddit-Nutzers zu urteilen, zeigten diese sich wenig hilfsbereit. Er bezeichnet den Kundensupport als einen Witz . Deshalb machte er sich daran, dem Rätsel selbst nachzugehen. Er demontierte den Lüfter.

Da wurde wohl was vergessen…

Was entdeckte der Nutzer in seiner GPU? Als er seine brandneue RTX 4090 auseinandernahm, sprang ihm die Ursache direkt ins Auge: Die Thermalpads glänzten durch Abwesenheit, sie wurden in der Fabrik nie eingebaut. So fehlte das entscheidende Mittel zur effektiven Wärmeübertragung von Chip und Speicher zum Lüfter.

Ein Durchbrennen der Grafikkarte wurde zwar stets durch den dennoch minimal bestehenden Hitzetransfer abgewendet, aber ein Betrieb unter hoher Last war so undenkbar.

Läuft die GPU jetzt einwandfrei? Ja, seine Instandsetzung (oder Vollendung?) mit Pads und Wärmeleitpaste – ohne Hilfestellung des Herstellers – gelang. Jetzt nutzt er das Silent Bios der Grafikkarte und kann sich dennoch über zwar recht hohe, aber unbedenkliche Temperaturen von um die 80 Grad freuen – also keine Überhitzung mehr.

Was kommentieren die Reddit-Nutzer? Die Kommentatoren zeigen sich entsetzt ob des berichteten Verhaltens des Supports sowie auch über die Entdeckung des tüftlerisch begabten Gamers. Längst nicht alle hätten sich getraut, ihre teure Grafikkarte selbst auseinanderzuschrauben, um das Problem anzugehen.

