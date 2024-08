Pokémon GO: Merkt euch jetzt schon 7 Termine für die neue Season

Die neue Season in Pokémon GO kommt näher. Bereits jetzt sind die ersten wichtigen Termine bekannt.

Wann startet die neue Season in Pokémon GO? Die nächste Season in Pokémon GO dürfte am 3. September 2024 um 10:00 Uhr Ortszeit beginnen. Um diese Zeit endet nämlich die aktuelle Season, „Himmlisches Teamwork“.

Bis dahin stehen zwar noch ein paar Events im August an, doch nun sind auch die ersten Termine für die Zeit ab September bekannt.

Die fassen wir hier für euch zusammen.

7 Termine für September, Oktober, November in Pokémon GO bekannt

Welche Termine sind bekannt? Dabei handelt es sich um neue Community-Day-Daten, aber auch Termine wie Raid-Tage. Genaue Details sind noch nicht bekannt, allerdings sollte man sich die Termine schonmal eintragen.

Community Days: Die Community Days der neuen Season laufen am:

14. September 2024

5. Oktober 2024

10. November 2024

Auffällig: In der neuen Season gibt es offenbar keinen „Community Day Classic“, der ein altes Favoriten-Monster zurückbringt. Zumindest fehlt dieser noch in der Aufzählung.

Allerdings wurde auch gerade ein zusätzlicher Community Day Classic mit Tanhel für den 18. August angekündigt, nachdem es in dieser Season eigentlich schon einen mit Feurigel am 22. Juni gegeben hatte. Möglich, dass der Tanhel-Tag den C-Day Classic der kommenden Saison ersetzt.

Weitere Termine: Vier weitere Termine wurden bekannt gegeben. Das sind:

Ein Raid-Tag am 8. September

Ein Forschungstag am 22. September

Ein weiterer Raid-Tag am 12. Oktober

Ein Fangkunst-Event am 19. Oktober

Hier lässt sich erstmal nur spekulieren, was da auf uns wartet. Auffällig ist, dass der erste Raid-Tag gleich zum Start der Season kommt, am 8. September.

Nachdem zuletzt Inhalte rund um das Dynamax-Phänomen gefunden wurden, hoffen viele nun, dass dieses Feature in der neuen Season eingeführt wird. Denkbar wäre, dass es über einen Raid-Tag zum Start der Season direkt präsentiert wird. Aber: Hierbei handelt es sich derzeit nur um Spekulation.

Etwas klarer ist da das „Fangkunst“-Event, denn das gab es schon früher mal. So konnte man etwa bei der Ausgabe im Winter 2023 verschiedene Eis-Pokémon fangen, mit erhöhter Shiny-Chance. Ähnliche Varianten gab es auch für Kampf- oder Geist-Pokémon, in der Vergangenheit.

Zudem bot das Event EP-Boni auf besonders gute Würfe. Gut denkbar, dass das Event in diesem Jahr auf ähnliche Art und Weise abläuft. Sobald es da weitere Informationen gibt, halten wir euch auf dem Laufenden!