Pokémon GO: Der Beweis für das neue, große Feature ist bereits im Spiel – Hat eine Generation der Hauptspiele geprägt

Dynamax in Pokémon GO kommt immer näher. Nun kann man schon die ersten Beweise im Spiel sehen.

Was ist neu? Wenn ihr Pokémon GO auf die neue Version 0.325.0-A-64 updatet, könnt ihr bereits die Embleme für das neue Dynamax-Feature finden, über das aufgrund von Leaks schon viel gesprochen wurde.

Wenn ihr die neue Version habt, klickt in die Pokémon-Sammlung. Geht jetzt in die Suche und klickt auf „Mehr anzeigen“. Nun zeigt euch das Spiel jede Menge Filter, die ihr auf eure Sammlung anwenden könnt. Dort sind jetzt zwei neue zu sehen – und die zeigen das Dynamax-Emblem.

Aktuell sind sie noch mit „?“ und „???“ benannt, aber die Embleme zeigen klar, worum es geht:

Hier sind die neuen Embleme schon zu sehen

Was bedeutet das? Es ist zumindest die Bestätigung, dass das Dynamax-Phänomen tatsächlich in Pokémon GO eingeführt wird. Und da hier bereits ein Filter live geschaltet wurde, ist zumindest anzunehmen, dass es nicht mehr allzu lange dauern sollte.

Fans spekulieren derzeit auf die kommende, neue Season in Pokémon GO – und die startet im September. Zumindest, wenn es sich hier nicht um eine fehlerhafte Aktivierung des Filters handelt.

Aber klar ist auch: Derzeit ist noch nicht klar, wie genau das Feature umgesetzt wird und wann es erscheint. Wir halten euch hier wie immer auf dem Laufenden.

Was ist Dynamax in Pokémon eigentlich?

Die Dynamaximierung prägte die Pokémon-Spiele Schwert und Schild. Dieses Phänomen verwandelte Pokémon in riesenhafte Versionen ihrer selbst.

Diese Monster musste man in Raids mit anderen Trainern gemeinsam besiegen. Es waren epische Kämpfe, die durchaus lang und schwierig werden konnten.

Allerdings konnte man die Dynamaximierung auch selbst einsetzen. Dann verwandelte man sein eigenes Pokémon in ein Riesenmonster, das dann drei Runden lang mächtige Angriffe auf den Gegner abfeuern konnte.

Neben der „normalen“ Dynamaximierung gibt es auch noch die besondere Form „Gigadynamax“. Diese vergrößerte Pokémon nicht nur, sondern verlieh ihnen ein neues Aussehen sowie eine spezielle Dyna-Attacke. Das war aber nur bei einigen bestimmten Pokémon möglich, wie etwa bei dem riesigen Glurak aus Schwert & Schild, das auch im Titelbild zu sehen ist.

In Pokémon GO scheint Dynamax laut Leaks auch eine Form von neuen Kämpfen, oder Raids, mitzubringen. Das ist aber noch unklar. Es bleibt abzuwarten, dass hier bald weitere Informationen bekannt werden. Übrigens: In der Geschichte der Spiele war es das riesige, außerirdische Pokémon Endynalos, dass dafür sorgte, dass Pokémon plötzlich die Dynamaximierung durchführten. Dieses Pokémon fehlt derzeit auch noch in Pokémon GO, wie einige andere mächtige Monster auch.