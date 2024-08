Pokémon GO kriegt wohl bald eines der spannendsten Features aus den Hauptspielen, könnte die Meta komplett verändern

Fangen wir bald riesige Pokémon in Pokémon GO? Ein Leak sieht nun ganz danach aus.

Was ist das für ein Leak? Auf dem Discord-Server der Leaker-Gruppe Pokeminers sowie im Subreddit „TheSilphRoad“ zu Pokémon GO sprechen Spieler gerade über einen spannenden Fund. Dort werden neue Inhalte rund um das Thema „Dynamax“ gezeigt.

Den Post aus dem Subreddit könnt ihr hier sehen:

Was ist dort zu sehen? Es handelt sich offenbar Assets für eine neue Form von Raids, die das Dynamax-System aus den Hauptspielen „Pokémon Schwert & Schild“ umsetzen werden. Da sind neue Grafiken zu sehen, sowie eine neue Raid-Arena.

Schon zuvor gab es Dataminings rund um Dynamax, wie etwa von „Pokémon GO Hub“ berichtet, und auch in der offiziellen Grafik zum achten Geburtstag des Spiels, die Pokémon GO über X.com teilte, ist ein Dynamax-Pokémon zu sehen.

Das muss man beachten: Schon früher wurden in diesen Grafiken Features oder Inhalte angedeutet, die erst deutlich später oder auch noch gar nicht bis jetzt im Spiel erschienen. Dennoch: In Verbindung mit den neuen Dataminings wächst die Hoffnung, dass Dynamax schon bald im Spiel landet. Doch was ist das eigentlich?

Was könnten Dynamax und Gigadynamax für Pokémon GO bedeuten?

Das ist Dynamax: In Pokémon Schwert und Schild wurde dieses Phänomen eingeführt, das Pokémon in riesenhafte Versionen ihrer selbst verwandelte. Diese Monster konnte man in Dyna-Raids bekämpfen, aber auch selbst im Kampf einsetzen. Mehr zum Feature in Schwert und Schild lest ihr hier.

Die Riesenversionen konnten dann drei Runden lang dynamaximiert kämpfen, bevor sie sich zurückverwandelten. Dabei wurden sie deutlich verstärkt.

Was ist Gigadynamax? Das ist noch eine Abwandlung von Dynamax: Manche Pokémon brachten die Spezielle Gigadynamaximierung mit, wodurch sie nicht nur riesig wurden, sondern auch noch eine spezielle Form annahmen. Sie beherrschten dann auch eine spezielle Gigadynamax-Attacke, mit der man angreifen konnte.

Ebenfalls spannend: Das unglaublich mächtige Pokémon Endynalos ist mitverantwortlich für das Phänomen. Es gehört zu einer Reihe mächtiger Pokémon, die in GO auch noch fehlen.

Was würde das für Pokémon GO bedeuten? Da kann man derzeit nur spekulieren, denn es ist noch völlig unklar, wie genau das Feature umgesetzt wird. Klar ist aber: Wenn man in Zukunft Monster dynamaximieren könnte, dürfte das die etablierten Listen der besten Angreifer oder PvP-Monster ordentlich durchschütteln – je nachdem, welche Monster die Dynamaximierung beherrschen und welche Veränderungen es dann im Kampf gibt.

Dazu kommt auch für Sammler eine neue Komponente, denn die Gigadynamax-Formen dürften begehrte Monster im Spiel werden. Wir sind auf jeden Fall gespannt und halten euch hier auf dem Laufenden, sobald es weitere Neuigkeiten zum Feature gibt.

Bedenkt allerdings: Nach aktuellem Stand gibt es noch keine offizielle Ankündigung oder Ähnliches. Was haltet ihr von Dynamax und einer möglichen Variante in Pokémon GO? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und damit ihr wisst, was in den nächsten Wochen im Spiel los ist: Hier findet ihr alle Events im August 2024 in Pokémon GO.