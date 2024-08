Pokémon GO bringt einen der stärksten Angreifer im Community Day Classic zurück

In Pokémon GO wurde der nächste Community Day Classic angekündigt. Und der kann sich richtig für euch lohnen.

Was ist das für ein Event? Der Community Day Classic ist ein Event, das dem regulären Community Day sehr ähnelt. Auch hier steht ein Pokémon im Vordergrund, welches ihr im Event in sehr hoher Anzahl fangen könnt.

Der größte Unterschied ist, dass bei einem Community Day Classic ein Pokémon im Fokus steht, das bereits in der Vergangenheit einen regulären Community Day hatte.

Nun wurde der nächste Community Day Classic angekündigt. Und der könnte für viele Trainer interessant sein.

Starker Angreifer für gleich 2 Typen

Um welches Pokémon handelt es sich? Wie in einem Trailer auf X zu erkennen ist, handelt es sich bei dem Pokémon um Tanhel. Das Pokémon aus der 3. Generation besitzt die Typen Stahl und Psycho. Es kann sich zu Metang und anschließend zu Metagross entwickeln.

Metagross ist eines der stärksten Monster in Pokémon GO. Während es als Psycho-Angreifer bereits eine ausgezeichnete Figur macht, kann es vor allem als Stahl-Angreifer trumpfen und ist in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO entsprechend weit oben zu finden.

Das Event ist also die perfekte Gelegenheit, um das eine oder andere starke Exemplar zu ergattern und um die Bonbon-Vorräte des Monsters aufzufüllen.

Wann findet das Event statt? Das Event wird am Sonntag, dem 18. August 2024 von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr stattfinden.

Welche Boni gibt es im Event? Während des Events könnt ihr euch über die folgenden Boni freuen:

Erhöhte Spawn-Rate für Tanhel

Erhöhte Shiny-Chance für Tanhel

Rauch hält 3 Stunden an (gilt nicht für den Abenteuerrauch)

Lockmodule halten 3 Stunden an

Exklusive Attacke Sternenhieb , wenn ihr von 14:00 bis 19:00 Uhr ein Metagross entwickelt

, wenn ihr von 14:00 bis 19:00 Uhr ein Metagross entwickelt Schnappschuss-Überraschungen mit Tanhel

PokéStop-Showcases

Feldforschungen

Wenn ihr das Event nutzen wollt, um Metagross als Stahl-Angreifer in eurem Raid-Team aufzunehmen, solltet ihr es unbedingt in der Zeit von 14:00 bis 19:00 Uhr entwickeln, um die exklusive Lade-Attacke Sternenhieb mitzunehmen.

Diese Attacke ist wesentlich stärker als die nächstbeste Lade-Attacke Lichtkanone . Wollt ihr nach dem Event Zugriff auf diese Attacke erhalten, müsst ihr dafür eine Top-Lade-TM einsetzen.

Was sagt ihr zu diesem Community Day Classic? Freut ihr euch darauf und habt schon lange auf Tanhel gewartet? Oder habt ihr bereits genug in der Vergangenheit sammeln können? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im August 2024 in Pokémon GO noch auf euch warten, haben wir die passende Übersicht für euch.