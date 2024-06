Pokémon GO: Community Day Classic mit Feurigel – So nutzt ihr das Event richtig

In Pokémon GO steigt der Community Day Classic mit Feurigel. Wir zeigen euch alles zu Boni, Shiny, Inhalten und Tipps.

Wann startet der Community Day Classic? Das Event findet am 22. Juni 2024 von 14:00 bis 17:00 Uhr statt. Ihr könnt also drei Stunden lang darauf verwenden, Feurigel zu sammeln.

Was ist das für ein Event? Der Community Day Classic funktioniert ähnlich wie ein regulärer C-Day, nur dass er ein Pokémon zurückbringt, das in der Vergangenheit schonmal so ein Event hatte.

Dieses Mal trefft ihr deshalb Feurigel überall in der Wildnis. Wie gewohnt könnt ihr mit einer deutlich erhöhten Shiny-Rate rechnen. Dazu kommen ein paar Boni, die wir euch hier aufführen.

Community Day Classic im Juni 2024 mit Feurigel – Start, Boni, Shiny, Tipps zum Event

Was? Community Day Classic mit Feurigel

Wann? Samstag, den 22. Juni 2024 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Lohekanonade für Tornupto, wenn ihr es bis spätestens 19:00 Uhr entwickelt

Boni:

– Deutlich erhöhte Shiny-Chance bei Feurigel

– Doppelte Fang-EP

– Doppelter Fang-Sternenstaub

– Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– Schnappschussüberraschungen mit Feurigel

– Feldforschungen mit Feurigel

– PokéStop Showcases mit Feurigel

– Eine Spezialforschung im Shop für rund 1 €, die sich um Feurigel dreht

Kann Feurigel Shiny sein? Ja, ihr könnt Feurigel als schillernde Variante bekommen. So sehen es und seine Entwicklungen als Shiny aus:

Feurigel, Igelavar und Tornupto als Shiny

Für wen lohnt sich Feurigel in Pokémon GO?

Für Kämpfer? Wenn ihr einen starken Angreifer in Pokémon GO sucht, ist weder Feurigel, noch Igelavar oder Tornupto eine wirklich mächtige Option. Tornupto mit Lohekanonade ist als Feuer-Angreifer in Raids oder Arenen schon okay, aber es gibt stärkere Alternativen. Auch im PvP sind die drei Pokémon nicht besonders beeindruckend. Die Liste der besten Angreifer in Pokémon GO vom Typ Feuer findet ihr hier.

Für Sammler? Feurigel ist schon sehr lange im Spiel, dementsprechend haben die meisten von euch es vermutlich schon. Aber wer die Shiny-Variante noch nicht hat, bekommt hier eine super Gelegenheit, die schillernde Version zu fangen.

Außerdem könnt ihr die Bonbons des Community Days auch für eure Hisui-Tornupto nutzen, wenn ihr das habt.

Achtung! Eier-Bonus ist ebenfalls aktiv

Das solltet ihr beachten: Da aktuell das Event „Schmorende Schritte“ läuft, habt ihr auch die Möglichkeit, eine verkürzte Brütdistanz für eure Eier zu nutzen. Dementsprechend kann es sich lohnen, die beiden Events miteinander zu verbinden und ein paar Spaziergänge einzuplanen.

Wie bereite ich mich auf den Community Day Classic mit Feurigel vor?

Schafft Platz: Wie immer gilt, dass ihr eine möglichst sortierte Pokémon-Sammlung in so ein Event mitbringen wollt. Es nervt, wenn man zwischendurch dauernd schauen muss, welche Pokémon man verschicken muss, weil die Box voll ist, wenn man eigentlich viele Feurigel fangen will.

Hier findet ihr Tipps, wie ihr schnell eure Box aussortieren könnt.

Welches Mega-Pokémon brauche ich? Wenn ihr ein Mega-Pokémon aktiviert, dann eines, das ebenfalls den Feuer-Typ hat, oder eines, das auf andere Wege Boni beim Feuer-Typen bringt. So bekommt ihr mehr Bonbons und EP beim Fangen. Nutzt also:

Mega-Glurak X

Mega-Glurak Y

Mega-Hundemon

Mega-Lohgock

Proto-Groudon

Welche Items brauche ich noch? Da bieten sich je nach Bonus einige an.

Bälle : Davon braucht ihr stets genug, um viel zu fangen. Wie ihr mehr Bälle kriegt, lest ihr hier.

: Davon braucht ihr stets genug, um viel zu fangen. Wie ihr mehr Bälle kriegt, lest ihr hier. Rauch und Lockmodul: Beides hält im Event drei Stunden lang. Nutzt Rauch, wenn ihr viel unterwegs seid, und das Lockmodul, wenn ihr eher an einem Ort bleibt, um Pokémon anzulocken.

Beides hält im Event drei Stunden lang. Nutzt Rauch, wenn ihr viel unterwegs seid, und das Lockmodul, wenn ihr eher an einem Ort bleibt, um Pokémon anzulocken. Sananabeeren: Immer gut, wenn ihr mehr Bonbons braucht.

Immer gut, wenn ihr mehr Bonbons braucht. Glücks-Ei und Sternenstück: Sind beide nützlich, wenn ihr die EP- und Sternenstaub-Boni nochmal erhöhen wollt.

Nutzt den Samstag also vor allem dann, wenn euch Shiny-Feurigel (oder die reguläre Variante) noch fehlt, ihr Bonbons braucht oder wenn ihr beispielsweise versucht, als Sammler ein Vier-Sterne-Exemplar zu finden. Außerdem solltet ihr nebenbei auf dem Schirm haben, Eier im Schmorende-Schritte-Event auszubrüten. Viel los also, am Wochenende. Und wenn ihr wissen möchtet, was sonst noch ansteht: Hier sind alle Events in Pokémon GO im Juni 2024.