Pokémon GO: Hisui-Tornupto erscheint am Raid-Tag – Wie stark wird das?

Hisui-Tornupto feiert sein Debüt mit einem Raid-Tag in Pokémon GO. Alle Infos zum Pokémon und Event findet ihr hier.

Wann läuft der Raid-Tag? Die Raid mit Hisui-Tornupto findet am Sonntag, den14. Januar 2024 von 14:00 bis 17:00 Uhr, statt. Genauere Infos zum Event findet ihr weiter unten

Was ist das für ein Pokémon? Die Hisui-Form entstammt dem Spiel “Pokémon Legenden: Arceus” und stellt dort die letzte Entwicklung von Feurigel dar. Es gehört zum Typen Feuer / Geist. Es ist eines von mehreren Hisui-Pokémon, die in der aktuellen Season im Fokus stehen.

Den Trailer zur Season “Zeitlose Reisen” mit verschiedenen Hisui-Pokémon im Fokus zeigen wir euch hier:

Wie stark ist Hisui-Tornupto in Pokémon GO?

Als Gegner: Hisui-Tornupto wird als Stufe-3-Boss in Pokémon GO debütieren. Dementsprechend solltet ihr das Monster mit den richtigen Kontern alleine besiegen können, im Zweifel zu zweit. Auch der Party-Bonus hilft, einen schnellen Raid-Sieg zu erlangen.

In eurem Team: Nach aktuellem Stand wird Hisui-Tornupto kein übermächtiges Monster. Angesichts seiner Werte wird es sowohl beim Feuer- als auch beim Geist-Typ von anderen Pokémon überholt. Das zeigt eine Analyse von Pokémon GO Hub.

Abzuwarten bleibt, welche Attacken es final bekommt, sobald es erschienen ist. Eine Liste der besten Angreifer in Pokémon GO findet ihr hier.

Momentan ist eher damit zu rechnen, dass es sich bei dem Raid-Tag eher um ein Event für Trainer handelt, die darauf abzielen, ihren Pokédex zu vervollständigen oder EP aus Raids zu gewinnen. Außerdem habt ihr die Chance, euch das Shiny zu sichern, wenn ihr Sammler von schillernden Pokémon seid.

Was passiert beim Raid-Tag mit Hisui-Tornupto?

Das sind die Boni: Im Event-Zeitraum wird Hisui-Tornupto auf den meisten Arenen als Stufe-3-Raid-Boss erscheinen. Ihr könnt auch seine Shiny-Version fangen, wenn ihr Glück habt. Die Chance auf ein schillerndes Hisui-Tornupto wird im Event erhöht sein.

Damit ihr raiden könnt, gibt es bis zu 5 zusätzliche Raid-Pässe im Event, wenn ihr an den Arenen dreht. Bedenkt dabei, dass der letzte kostenlose Pass aufgebraucht sein muss, damit ihr den nächsten bekommt.

Außerdem wird das Fern-Raid-Pass-Limit an diesem Tag auf 20 Fern-Raids erhöht.

Abgesehen von diesen kostenlosen Boni wird das Event auch ein Ticket für ca. 5 US-Dollar (Euro-Preis noch unbekannt, vermutlich ähnlich) in den Shop bringen. Das bringt euch am 14. Januar 2024 von 14:00 bis 22:00 Uhr:

8 weitere Raid-Pässe von Fotoscheiben

Eine erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons aus Raids

50 % mehr EP aus Raids

Doppelten Sternenstaub aus Raids

Ihr wollt wissen, was sonst noch in Pokémon GO los ist? Hier findet ihr die Übersicht aller Januar-Events 2024 in Pokémon GO.