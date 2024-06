So nutzt ihr jetzt das Widget in Pokémon GO, um schnell Eier bei „Schmorende Schritte“ auszubrüten

Das Event „Schmorende Schritte“ in Pokémon GO bringt verschiedene Boni, unter anderem könnt ihr mit dem Widget schneller Eier ausbrüten. Alle Infos im Guide.

Wann läuft Schmorende Schritte? Das Event beginnt am Freitag, den 21. Juni 2024 um 10:00 Uhr. Es läuft dann weiter bis Dienstag, den 25. Juni 2024 um 20:00 Uhr.

Worum geht es im Event? Es handelt sich um ein Eier-Event. Das bedeutet: Ihr solltet euch vor allem darauf konzentrieren, viel zu laufen, Eier auszubrüten und so die Event-Monster zu bekommen.

Darauf sind auch die Boni ausgerichtet, die ihr im Event bekommt. Die zeigen wir euch hier.

Alle Boni im Event:

Wenn ihr das Widget für Pokémon-Eier nutzt, bekommt ihr für die ersten drei Eier, die ihr damit ausbrütet, die Viertel-Schlüpfdistanz.

Alle anderen Eier bekommen im Event die halbe Schlüpfdistanz.

Ihr erhaltet doppelte Bonbons für die Monster, die schlüpfen.

Ihr habt eine erhöhte Shiny-Chance auf Schneckmag und Leufeo, in der Wildnis oder bei denen, die ihr ausbrütet.

So nutzt ihr das Widget für Eier in Pokémon GO

Was ist das Widget in Pokémon GO? Das ist ein kleines Feature für euer Smartphone, mit dem ihr auf dem Homebildschirm verfolgen könnt, wie weit ihr mit euren Eiern seid, ohne dass ihr das Spiel öffnen müsst. Es zeigt euch an, wenn etwas fertig ausgebrütet ist, und lässt euch auf kurzem Wege neue Eier in die Brutmaschine werfen.

So sieht das Widget aus:

Das Eier-Widget auf dem Homebildschirm

So nutzt ihr das Widget: Das kommt auf euer Betriebssystem an.

Auf iOS tippt ihr auf einen freien Bereich des Home-Bildschirms, bis die Apps anfangen zu wackeln. Tippt jetzt oben links auf das Plus, dann könnt ihr neue Widgets hinzufügen. Dort findet ihr auch das Widget für Pokémon GO.

dann könnt ihr neue Widgets hinzufügen. Dort findet ihr auch das Widget für Pokémon GO. Für Android tippt ihr ebenfalls auf einen leeren Bereich und klickt dort direkt auf „Widgets“. Wählt das Widget für die Eier und platziert es im Homescreen.

Die ersten drei Eier, die ihr hierüber ausbrütet, bekommen die Viertelschlüpfdistanz. Schaut also am besten, dass ihr hier 10-Kilometer-Eier nehmt, um möglichst viel Distanz zu sparen und nur 2,5 Kilometer dafür laufen zu müssen.

Welches Pokémon bringt „Schmorende Schritte“?

Shiny Ignivor debütiert: Erstmals könnt ihr Shiny Ignivor in Pokémon GO erhalten. Doch da schon das normale Ignivor sehr selten in Eiern zu bekommen ist, wird auch die Shiny-Variante schwer zu kriegen sein. Dennoch: Für Sammler dürfte es das spannendste Pokémon des Events sein. Es erscheint in 2-, 5- und 10-km-Eiern.

Ansonsten erscheinen folgende Pokémon (mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert):

In 2-km-Eiern: Fukano*, Schneckmag*, Hunduster*, Magby*, Ignivor*

Fukano*, Schneckmag*, Hunduster*, Magby*, Ignivor* In 5-km-Eiern: Hisui-Fukano*, Flampion*, Lichtel*, Ignivor*, Leufeo*

Hisui-Fukano*, Flampion*, Lichtel*, Ignivor*, Leufeo* In 10-km-Eiern: Ignivor*, Tortunator*, Knarbon

Was bringt das Event noch? In Feldforschungen könnt ihr auf Schneckmag*, Leufeo* oder Tortunator* treffen und in einer befristeten Forschung erhaltet ihr verschiedene Pokémon-Begegnungen sowie Sternenstaub und EP. Und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch diesen Monat ansteht: Hier sind alle Events im Juni 2024 bei Pokémon GO.