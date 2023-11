Pokémon GO: Ignivor und Ramoth sind verdammt selten – Wie kriegt man den Top-Angreifer?

Wer Ignivor in Pokémon GO bekommen will, muss viel Geduld aufbringen – und wer Ramoth will, noch mehr. Alle Infos zu dem seltenen Pokémon.

Was sind das für Pokémon? Ignivor ist ein Pokémon aus der fünften Spielgeneration und bringt die vergleichsweise ungewöhnliche Typen-Kombination Feuer und Käfer mit. Es erschien im Mai 2023 in Pokémon GO.

Das kleine Pokémon kann sich zu Ramoth weiterentwickeln, das ebenfalls zum Typ Käfer und Feuer gehört.

Doch wer das Pokémon in Pokémon GO entwickeln will, sollte sich darauf einstellen, dass das dauern wird: Ganze 400 Ignivor-Bonbons werden benötigt, um die Entwicklung durchzuführen. Angesichts der Seltenheit des Monsters eine besonders schwierige Aufgabe.

Wie selten ist Ignivor in Pokémon GO?

Wie kriegt man Ignivor? Nach aktuellem Stand gibt es Ignivor weder in der Wildnis, noch in den Raids. Man kann es ausschließlich über das Ausbrüten von Eiern bekommen.

Das Problem: Ignivor ist in der seltensten Kategorie, was das Ausbrüten angeht. Die Wahrscheinlichkeit, andere Pokémon aus den Eiern zu bekommen, ist also weitaus höher. Zu seiner Einführung sprach die mittlerweile eingestellte Community-Plattform “The Silph Road” sogar von einer Schlüpfrate von kaum einem Prozent.

Immer mal wieder berichten einige Trainer, das Monster schlüpfe etwas öfter (etwa bei reddit), genaue Zahlen gibt es dazu aktuell aber nicht. Klar ist aber, dass es immer noch ein überaus ungewöhnliches Monster ist, das man nur selten aus Eiern schlüpfen sieht.

Immerhin: Es kann sowohl aus 2- und 5-Kilometer-Eiern sowie aus 10-Kilometer-Eiern schlüpfen.

Hier hat man aber keine Kontrolle, was letztlich schlüpft. Die einzig verlässliche Alternative, an Ignivor zu kommen, ist der Tausch mit einem anderen Trainer.

Das kann sich aber durchaus lohnen, denn das Pokémon ist nicht nur selten, sondern hat auch was drauf.

Wie stark ist Ramoth in Pokémon GO?

Das ist die Voraussetzung: Ignivor selbst ist im Kampf irrelevant, dafür ist Ramoth aber ziemlich stark. Bedeutet: Man muss die Bonbons für das Monster kriegen. Da es aber so selten schlüpft, bleibt einem eigentlich nur, viele Kilometer mit Ignivor als Kumpel zu laufen, Sonderbonbons einzusetzen oder zu hoffen, dass man weitere ausbrütet.

Wie stark ist Ramoth? Die Belohnung ist allerdings ein Top-Angreifer in Pokémon GO. Ramoth ist, abgesehen von der Ultrabestie Schabelle, der beste Käfer-Angreifer in Pokémon GO. Das macht es interessant für Raids gegen Monster vom Typen Pflanze, Unlicht oder Psycho.

Und auch in Sachen Feuer muss sich Ramoth nicht verstecken: Da stehen zwar einige Mega-Entwicklungen, Crypto-Monster oder Legendäre vor ihm, dennoch ist es immer noch einer der besten Feuer-Angreifer, die ihr haben könnt.

Dabei ist aber zu beachten, dass man auch zum hochleveln Bonbons für Ramoth braucht – und das wiederum gestaltet sich schwierig.

Es ist davon auszugehen, dass Ignivor und Ramoth über die Zeit immer einfacher zu bekommen sein werden. Aktuell gehören sie aber weiterhin zu den seltensten Pokémon in Pokémon GO.

Ganz ähnlich sieht das übrigens bei Frospino aus – ein weiteres seltenes Pokémon. Nehmt an der Umfrage teil: Habt ihr schon ein Frospino?