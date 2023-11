Ein irre seltenes Pokémon ist seit 2 Monaten in Pokémon GO – Habt ihr es?

Einige Monster in Pokémon GO sind ziemlich schwer zu bekommen. Frospino ist eines der besten Beispiele für seltene Monster. Wir wollen in der Umfrage wissen: Habt ihr es schon?

Was ist das für ein Pokémon? Bei Frospino handelt es sich um ein Pokémon aus der Paldea-Region, das Anfang September 2023 in Pokémon GO debütierte.

Es gehört zu den pseudo-legendären Pokémon und bringt zwei Entwicklungen mit: Cryospino und Espinodon. Espinodon stellt einen der besten Eis-Angreifer in Pokémon GO dar.

Doch an Frospino, geschweige denn die Bonbons für Cryospino und Espinodon zu kommen, ist ziemlich schwierig. Denn das Monster ist weiterhin verflucht selten.

Wie kriegt man Frospino und hattet ihr schon Erfolg?

So kriegt man Frospino: Momentan gibt es zwei Optionen, Frospino anzutreffen:

Die erste Option sind die 10-Kilometer-Eier. Dort ist es eine der möglichen Schlüpfoptionen, ist aber eine der seltensten. Nur Ignivor ist noch schwieriger zu bekommen, wenn es um das Ausbrüten geht.

Die zweite Option ist die Wildnis. Laut einigen Trainern ist Frospino mit sehr viel Glück immer noch in der Wildnis anzutreffen, doch das passiert ebenfalls nahezu gar nicht. Man soll allerdings bessere Chancen bei windigem oder verschneitem Wetter haben.

Dennoch: Die Situationen ähnelt solchen Monstern wie Kaumalat oder Miniras, die anfangs extrem schwer zu bekommen waren.

Habt ihr schon ein Frospino? Wir wollen von euch wissen: Habt ihr schon eines der seltenen Monster, oder gar mehrere? Nehmt an unserer Umfrage teil und erzählt uns in den Kommentaren, wie ihr es gefunden habt:

Wird es einfacher? Mit der Zeit ist davon auszugehen, dass man Frospino einfacher bekommen wird. Schließlich war das bei vergleichbaren Pokémon in der Vergangenheit auch der Fall, die dann bei Events oder schließlich bei einem eigenen Community Day einfacher zu finden waren.

Allerdings solltet ihr noch nicht allzu bald damit rechnen.

Was steht noch in Pokémon GO an? Das erfahrt ihr in der Übersicht der Events im November 2023 bei Pokémon GO.