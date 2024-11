Pokémon TCG Pocket gibt mir endlich Pokémonkarten, die ich mir schon immer gewünscht habe – Und das kostenlos

Mittlerweile gibt es in Pokémon TCG Pocket das erste Event, bei dem es besondere Karten zu sammeln gibt. So bleibt der Sammelspaß auf Dauer erhalten. Alle Infos zum Event findet ihr bei MeinMMO: Pokémon TCG Pocket startet das erste Event, bringt euch exklusive Promokarten

Deshalb ist Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket ein Mobile Game, bei dem ich auch in Zukunft dranbleiben werde. Solltet ihr wie ich ein geduldiger Spieler sein, der kein Geld in Mobile Apps stecken muss, könnte das Sammelkartenspiel eine gute Alternative zum realen Vorbild sein.

Ein weiterer Pluspunkt ist zudem, dass ich das Spiel gemütlich auf der Couch oder nebenbei zocken kann. Im Gegensatz zu Pokémon GO eignet sich die App also perfekt für Faulpelze wie mich .

Die Mobile-App erlaubt es nämlich, alle 12 Stunden ein neues Päckchen zu öffnen. Dafür fallen keine Extrakosten an, was meiner Sammelleidenschaft zugutekommt.

