Pokémon TCG Pocket startet das erste Event, bringt euch exklusive Promokarten

Vor wenigen Tagen ist neben Pokémon GO das nächste Pokémon-Spiel für mobile Geräte erschienen: Pokémon TCG Pocket. Und hier gibt es jetzt bereits das erste Event.

Worum geht es in dem Spiel? Bei dem Pokémon TCG Pocket handelt es sich um ein neues Spiel, bei dem es um das Pokémon-Sammelkartenspiel geht. Hier könnt ihr Booster öffnen, Karten sammeln, Kämpfe bestreiten und in Zukunft auch eure Karten tauschen.

Nachdem das Spiel erst vor wenigen Tagen, am 30. Oktober 2024, erschienen ist, gibt es jetzt bereits das erste Event, welches ihr nicht verpassen solltet.

Den Trailer zum neuen Spiel seht ihr hier:

Wunderwahl-Event Teil 1 – Alle Infos

Wie lange läuft das Event? Das Event ist am 1. November 2024 um 07:00 Uhr gestartet. Es wird bis zum 15. November 2024 um 06:59 Uhr laufen.

Welche Inhalte bietet das Event? Während des Events habt ihr die Möglichkeit, Promokarten von Mauzi und Chaneira zu erhalten. Dafür müsst ihr die Wunderwahl durchführen.

Im Event gibt es eine spezielle Variante der Wunderwahl, bei der ihr 2 Wunder-Ausdauer benötigt. Hier könnt ihr sowohl die Promokarte von Mauzi, als auch die von Chaneira erhalten.

So sieht die Event-Wunderwahl aus

Zudem könnt ihr als Wunderwahl auch die „Bonuswahl“ erhalten. Diese Wunderwahl, die euch keine Ausdauer kostet, kann euch ebenfalls eine Promokarte oder verschiedene Items bringen.

Zusätzlich gibt es im Event Missionen, die ihr erledigen könnt. Dabei handelt es sich um die folgenden Missionen:

Sammle 1 Mauzi-Karte

Sammle 2 Mauzi-Karten

Sammle 1 Chaneira-Karte

Sammle 2 Chaneira-Karten

Führe 3 Wunderwahlen durch

Führe 5 Wunderwahlen durch

Führe 7 Wunderwahlen durch

Erledigt ihr Missionen, erhaltet ihr dafür Event-Shop-Tickets (Mauzi). Diese könnt ihr im Shop benutzen, um ein Mauzi-Cover sowie einen Hintergrund mit Mauzi freizuschalten.

Habt ihr das Pokémon TCG Pocket auch bereits probiert? Macht es euch Spaß, oder spricht es euch überhaupt nicht an? Falls ihr lieber in Pokémon GO unterwegs seid, gibt es auch hier einige Events, die in der nächsten Zeit anstehen und auf euch warten. Eine Übersicht dazu haben wir euch zusammengestellt: Alle Events im November 2024 in Pokémon GO.